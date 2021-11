Microsoft annonce Windows 11 SE pour le monde de l’éducation

Microsoft dévoile aujourd’hui Windows 11 SE, une variante de son dernier système d’exploitation en date qui vise le milieu de l’éducation. Il sera uniquement installé sur les ordinateurs portables d’entrée de gamme pour les enfants et adolescents. Il vient par ailleurs concurrencer Chrome OS que l’on retrouve sur les Chromebook.

Présentation de Windows 11 SE

Windows 11 SE intègre Microsoft Office, y compris Word, PowerPoint, Excel, OneNote et OneDrive. La suite bureautique peut d’ailleurs être utilisée hors-ligne dans le cadre de la licence Microsoft 365. Microsoft a également limité certaines des fonctions multitâches, notamment en réduisant le nombre d’applications pouvant être affichées à l’écran en même temps. Il peut seulement y en avoir deux côté à côte. Le Microsoft Store est également désactivé.

De plus, Windows 11 SE lance automatiquement les applications en plein écran, ce qui est assez logique sachant que la plupart des PC qui feront tourner ce système d’exploitation auront de petits écrans de 11 pouces. Il supprime également par défaut l’accès à la zone « Ce PC » dans l’Explorateur de fichiers, car il s’agit d’une zone à laquelle la plupart des élèves n’ont pas besoin d’accéder lorsqu’ils travaillent sur des travaux scolaires. Autre élément : Windows 11 SE est sauvegardé dans le cloud selon les dires de Microsoft. Cela signifie que tous les documents sauvegardés localement seront dupliqués dans le cloud pour avoir une copie/sauvegarde.

Plusieurs ordinateurs portables en préparation

Microsoft ajoute que Windows 11 SE conçu avec Windows Autopilot en tête, avec Intune pour Éducation fournissant une solution de gestion du cloud simple et sécurisée permettant aux administrateurs informatiques de déployer et de gérer les PC sous Windows 11 SE, et ce n’importe où. Les appareils sous Windows 11 SE se mettent également à jour automatiquement, avec des politiques qui peuvent être définies pour que ces mises à jour aient lieu uniquement en dehors des heures de cours.

Plusieurs ordinateurs portables tournant sous Windows 11 SE vont le jour d’ici la fin d’année. Il y aura également d’autres modèles en 2022. Il est notamment question d’un Surface Laptop SE et de modèles venant d’Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo et Positivo.