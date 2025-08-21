🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 21 aout

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone 6.1″ Apple iPhone 13 – 128 Go, Noir (Reconditionné – Parfait état – 2 ans de Garantie Rakuten) à 286,99€ sur @Rakuten avec le code DEMI013

avec le code Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 287€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 374€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)

Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 374€ Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1019€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

Tablette 11″ Apple iPad A16 (2025) – 128 Go, WiFi (Plusieurs coloris) à 319€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN30

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console PlayStation 5 Standard (modèle Slim) + Clair Obscur : Expédition 33 à 509€ au lieu de 549€ sur @Cdiscount

HOT! Pack Console PS5 – Digital Édition avec 1 Manette Sans Fil DualSense + Call of Duty : Black Ops 6 (dématérialisé) à 399,99€ au lieu de 499€ sur @Amazon

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Manette sans fil 8Bitdo Pro 2 Black Edition – Bluetooth, pour Nintendo Switch, PC, Android & Raspberry Pi à 32,99€ au lieu de 51,74€ sur @Amazon

Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 79,90€ au lieu de 89€ sur @Amazon

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :





➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

[Prime] Souris sans Fil Verticale Ergonomique Ugreen 2,4G à 22€ au lieu de 22,99€ (Vendeur Tiers) sur @Amazon

Clavier Gamer Mécanique Logitech G413 TKL SE à 47€ au lieu de 60,87€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc

Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill

—🔥 Films / Séries —

HOT! Blu-ray Le Hobbit : La désolation de Smaug (Version longue + Copie digitale) à 4,80€ au lieu de 15€ sur @Amazon

Blu-ray Le Hobbit : La désolation de Smaug (Version longue + Copie digitale) à 4,80€ au lieu de 15€ Blu-ray Black Panther – Wakanda Forever Édition Collector Steelbook 4K Ultra HD à 13,75€ au lieu de 45,82€ sur @Fnac



—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —