Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 21 aout

21 Août. 2025 • 17:59
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.1″ Apple iPhone 13 – 128 Go, Noir (Reconditionné – Parfait état – 2 ans de Garantie Rakuten) à 286,99€ sur @Rakuten avec le code DEMI013
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 287€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 374€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1019€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Apple iPad A16 (2025) – 128 Go, WiFi (Plusieurs coloris) à 319€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN30

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console PlayStation 5 Standard (modèle Slim) + Clair Obscur : Expédition 33 à 509€ au lieu de 549€ sur @Cdiscount
  • HOT! Pack Console PS5 – Digital Édition avec 1 Manette Sans Fil DualSense + Call of Duty : Black Ops 6 (dématérialisé) à 399,99€ au lieu de 499€ sur @Amazon

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC 8 Go GDDR7 à 279€ sur @Alternate
  • Carte graphique PNY RTX 5070 12 Go OC à 539€ sur @Alternate
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 99,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte mère Minis Forum BD795i SE + AMD Ryzen 9 7945HX à 391€ au lieu de 518€ sur @Amazon (vendeur tiers, via coupon)
  • HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
  • Ventirad Thermalright Assassin X 120R SE Plus – 4 caloducs 6mm, 120mm PWM Quiet Fans S-FDB à 20,90€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
  • Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
  • HOT! Kit de Ram 32 Go DDR5 6000CL36 AMD EXPO / Intel XMP 3.0 (2x16go) à 91,99€ au lieu de 110€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 5 5500 3,6 GHz 19 Mo à 74,99€ sur @RueDuCom.
  • Bloc d’alimentation MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze (Garantie 5ans) à 56,90€ sur @Amazon

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc
  • Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

