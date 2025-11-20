Meilleur opérateur 2025 : Orange reste devant, voici toutes les données

L’Arcep a dévoilé aujourd’hui les conclusions de sa campagne annuelle pour la qualité des réseaux mobiles entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. C’est le fruit de plus d’un million de mesures effectuées durant l’été. Si la qualité globale des services progresse, l’enquête met en lumière des disparités tenaces entre les zones denses et les territoires ruraux ou les axes de transport.

Orange confirme sa domination technique, de la ville à la campagne

Le régulateur des télécoms livre un verdict sans appel pour son édition 2025 : Orange domine la quasi-totalité des indicateurs de performance. Sur le plan national, l’opérateur historique affiche un taux d’appels en qualité parfaite de 91 %, creusant l’écart avec Bouygues Telecom (88 %) et SFR (87 %). Free Mobile ferme la marche avec 84 %. Cette hiérarchie se maintient pour la fiabilité des appels sans coupure, où le leader atteint 95 % de réussite à l’échelle de la métropole.

Cette domination s’illustre particulièrement sur les débits montants, un critère devenu crucial avec l’essor de l’intelligence artificielle et des envois de fichiers lourds vers le cloud. En zones denses, Orange propulse les données à une vitesse moyenne de 34 Mb/s, devant Bouygues Telecom (27 Mb/s) et SFR (25 Mb/s). Free Mobile peine à suivre la cadence avec seulement 20 Mb/s. Même en milieu rural, l’opérateur historique conserve l’avantage avec 14 Mb/s, garantissant une fluidité supérieure pour les usages collaboratifs.

Concernant l’Internet mobile, les seuils de débits descendants (3, 8 et 30 Mb/s) révèlent une compétition serrée en ville. Bouygues Telecom parvient à devancer ses rivaux sur le seuil minimal de 3 Mbit/s et fait jeu égal avec le leader sur les exigences supérieures. Toutefois, dès que l’on s’éloigne des centres urbains, Orange reprend seul la tête sur l’ensemble des indicateurs de vitesse, confirmant sa robustesse technique.

Trains et zones rurales : les zones d’ombre de la connectivité

Malgré des investissements massifs, la fracture numérique géographique demeure une réalité. L’Arcep pointe une qualité d’appel significativement moindre dans les campagnes pour l’ensemble des acteurs. Si Orange parvient à maintenir 83 % d’appels parfaits en zone rurale, ses concurrents décrochent : SFR (79 %), Bouygues Telecom (77 %) et Free Mobile (76 %) peinent à offrir une expérience équivalente à celle des villes.

Le véritable point noir réside cependant dans les transports ferroviaires, où la connectivité reste le talon d’Achille des opérateurs :

TGV : le décrochage est brutal. Orange réussit à maintenir 74 % des communications, mais la concurrence s’effondre. Free Mobile (61 %), Bouygues Telecom (58 %) et SFR (56 %) offrent une performance dégradée sur les lignes à grande vitesse.

le décrochage est brutal. Orange réussit à maintenir 74 % des communications, mais la concurrence s’effondre. Free Mobile (61 %), Bouygues Telecom (58 %) et SFR (56 %) offrent une performance dégradée sur les lignes à grande vitesse. Intercités et TER : le constat est encore plus sévère. Orange plafonne à 63 % de succès, tandis que les trois autres opérateurs oscillent péniblement entre 52 % et 55 %.

le constat est encore plus sévère. Orange plafonne à 63 % de succès, tandis que les trois autres opérateurs oscillent péniblement entre 52 % et 55 %. Navigation Web : consulter des pages dans un TGV reste aléatoire. Seules 64 % des pages se chargent en moins de cinq secondes, tous opérateurs confondus. Orange tire son épingle du jeu (70 %), laissant Free Mobile et SFR (63 %) ainsi que Bouygues Telecom (61 %) derrière.

A contrario, les réseaux métropolitains (comme la RATP) affichent une santé de fer, avec des taux de succès avoisinant les 96-97 % pour tous les acteurs, prouvant que la couverture des tunnels urbains est désormais mature.

Voix OTT et nouveaux usages : l’expérience réelle mise à l’épreuve

Pour coller aux habitudes modernes, l’Arcep a enrichi son protocole en intégrant une seconde application de voix sur IP (OTT), type WhatsApp ou Signal. Ces mesures dévoilent une qualité technique en retrait par rapport aux appels classiques. Orange et Free Mobile s’en sortent le mieux avec respectivement 82 % et 80 % d’appels maintenus sans perturbation, tandis que SFR et Bouygues Telecom stagnent à 77 %.

Ces résultats soulignent un paradoxe : alors que les réseaux 4G et 5G se densifient, passer un appel via une application de messagerie offre statistiquement moins de garanties de stabilité qu’un coup de fil traditionnel. L’Arcep note toutefois que ces performances dépendent aussi des terminaux et des versions logicielles, invitant les utilisateurs à la prudence dans leurs comparaisons.

Enfin, la navigation Web classique et le streaming vidéo sur smartphone affichent des scores de satisfaction très élevés. En zones denses, le visionnage de vidéos est quasi parfait (97 % sans interruption pour le duo de tête), démontrant que pour les usages de divertissement sédentaires, le pari de la qualité est globalement gagné.