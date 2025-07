Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juin 2025

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en juin 2025. C’est l’occasion de voir qui a été le plus actif.

Orange est une nouvelle fois devant pour la 5G

À l’instar du mois précédent, c’est Orange qui a été le plus actif pour le déploiement de la 5G. Et pour le coup, l’opérateur a frappé fort avec 460 nouveaux sites 5G actifs. Cela a concerné les bandes de fréquences 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur en compte 13 927 au total.

SFR est à la deuxième place cette fois-ci avec 167 nouveaux sites 5G actifs. Ici, le déploiement a concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur au logo rouge compte 14 860 sites 5G au total en France.

Free Mobile n’est pas très loin avec 157 nouveaux sites 5G. L’opérateur s’est focalisé ici sur les bandes de fréquences 700 MHz et 3,5 GHz. Son total à l’échelle nationale est de 21 537. Enfin, il y a Bouygues Telecom avec ses 122 nouveaux sites 5G (2,1 et 3,5 GHz), pour un total de 16 343 dans l’Hexagone.

44 018 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui est de la 4G, le déploiement est le suivant :