Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour mai 2025

Les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français lors du mois de mai 2025 sont maintenant partagées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Déploiement 4G et 5G en mai 2025

Encore une fois, Orange a été l’opérateur le plus actif avec 254 nouveaux sites 5G actifs. L’opérateur historique a déployé sur l’ensemble des bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Il en compte 13 467 au total.

Bouygues Telecom arrive à la deuxième place avec 143 nouveaux sites 5G. Ici, il a déployé sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Son total est de 16 221 dans le pays. SFR le suit de près avec 133 nouveaux sites 5G, là aussi sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur au logo rouge en compte 14 693 au total. Vient enfin Free Mobile avec 127 nouveaux sites 5G sur le 700 MHz et le 3,5 GHz. Le groupe de Xavier Niel en compte 21 380 au total.

43 526 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 13 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui est de la 4G, le déploiement est le suivant :