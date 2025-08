Robotaxis : des actionnaires attaquent en justice Tesla et Elon Musk et font plonger l’action du groupe

Les nuages s’accumulent : Tesla et Elon Musk sont visés par une action collective déposée par des actionnaires devant une cour fédérale du Texas, une plainte qui accuse les sus-nommés de fraude financière liée à leur service de robotaxis. L’accusation (qui cible aussi Vaibhav Taneja et Zachary Kirkhorn, CFO de Tesla jusqu’en 2023) reproche à Tesla d’avoir survendu les capacités de ses véhicules autonomes tout en négligeant des risques sérieux pour la sécurité. Ces graves affirmations reposent notamment sur des incidents survenus durant un test public à Austin en juin 2025 : dépassements de vitesse, changements de voie dangereux, freinages brusques et arrêts inappropriés, y compris au milieu de routes à plusieurs voies, la liste des infractions est longue.

Watch this Tesla supervised “Robotaxi” go haywire and drive on the wrong side of the road on day one of its Austin launch. This dangerous and defective software should be banned.

— Dan O'Dowd (@realdanodowd.bsky.social) 2025-06-23T16:10:56.576Z