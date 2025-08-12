Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo avant sa sortie sur Xbox

Arrowhead Game Studios, le développeur de Helldivers 2, a dévoilé un teaser pour la sortie du jeu sur Xbox Series X/S le 26 août, laissant entrevoir une collaboration avec Halo. Cette annonce marque un moment clé pour le jeu de tir coopératif, jusqu’alors exclusif à la PS5 et au PC.

Un clin d’œil évident à Halo 3: ODST

Le trailer met en avant l’action frénétique de Helldivers 2, avec explosions et combats coopératifs. Mais c’est dans les dernières secondes que l’attention des joueurs s’est cristallisée : une capsule de largage, semblable à celle des Orbital Drop Shock Troopers (ODST) de Halo, atterrit dans une ville pluvieuse, accompagnée d’un extrait jazzy du morceau Rain (Deference for Darkness) de la bande-son du jeu Halo 3: ODST.

Ce clin d’œil, avec son saxophone mélancolique, est pratiquement une confirmation d’un crossover. Ce choix spécifique d’ODST, un spin-off de Halo centré sur des soldats humains plutôt que sur Master Chief, s’aligne parfaitement avec l’esthétique et le ton de Helldivers 2, où les soldats ordinaires affrontent des menaces extraterrestres.

Un crossover qui fait sens

Arrowhead avait déjà exploré les collaborations avec l’intégration d’éléments de Killzone (armures et cosmétiques) en décembre, mais reste prudent pour éviter une dilution de la propriété intellectuelle. Johan Pilestedt, directeur créatif chez Arrowhead, avait mentionné sur Reddit son intérêt pour des franchises comme Aliens, Terminator, Blade Runner ou Starship Troopers, tout en fixant une limite : intégrer des propriétés comme Halo sans aller jusqu’à rendre Master Chief jouable, ce qui risquerait de briser l’immersion.

Halo 3: ODST et Helldivers 2 partagent des similitudes : des soldats humains, des largages orbitaux et des arsenaux imposants, rendant l’intégration visuelle et thématique cohérente. Les fans spéculent sur l’ajout d’armures ODST, d’armes emblématiques comme le fusil d’assaut de Halo, ou même d’un bouclier-bulle adapté en stratagème.

Une première pour PlayStation Studios sur Xbox

Helldivers 2, publié par Sony, a marqué les esprits en vendant 12 millions de copies en 12 semaines après sa sortie en février 2024, devenant le jeu PlayStation Studios le plus vendu de tous les temps. Son arrivée sur Xbox est une première pour un titre édité par Sony, soulignant (peut-être) la fin des guerres de consoles. Le jeu prendra en charge le crossplay entre PC, PS5 et Xbox, permettant aux joueurs de toutes plateformes de rejoindre le combat.

Fait notable, la sortie coïncide avec celle de Gears of War: Reloaded sur PS5 le même jour, illustrant un échange inédit entre les écosystèmes Sony et Microsoft.