La Xbox 360 se met à jour 20 ans après sa sortie… pour faire la pub des Xbox Series X/S

Microsoft a déployé une mise à jour surprise pour la Xbox 360, visant à corriger un problème d’affichage des jaquettes de jeux sur l’écran d’accueil. Cependant, comme l’ont signalé plusieurs utilisateurs sur Reddit, cette mise à jour affiche également des publicités pour les consoles Xbox Series X et S. Un changement qui ne fait pas l’unanimité parmi les fans de cette console emblématique.

Une correction bienvenue, mais des publicités intrusives

Depuis juillet 2024, date de la fermeture de la boutique en ligne de la Xbox 360, une mise à jour avait causé un bug : les vignettes et jaquettes de jeux apparaissaient déformées sur l’écran d’accueil. Microsoft a rectifié ce problème avec une mise à jour cette semaine. Cependant, les joueurs ont découvert deux nouvelles publicités sur le tableau de bord. La première montre une image des Xbox Series X/S sans texte. La seconde inclut un QR Code redirigeant vers le site de Xbox, accompagné du message incitant à « découvrir les performances de la next-gen ».

Ces publicités ne sont pas interactives directement depuis la console. Les joueurs doivent scanner le QR Code avec un smartphone pour accéder au site de Microsoft, où l’entreprise promeut ses consoles modernes. Cette approche a suscité des critiques, certains joueurs estimant que Microsoft pousse trop ouvertement à l’achat de nouveaux modèles.

Lancée en 2005, la Xbox 360 reste la console la plus vendue de Microsoft, avec environ 84 millions d’exemplaires écoulés. Même après l’arrivée de la Xbox One et des Xbox Series X/S, elle a conservé une popularité notable, notamment dans des pays comme le Mexique. La boutique en ligne de la console est restée active pendant 19 ans, témoignant de son utilisation prolongée par une communauté fidèle.