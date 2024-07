Xbox 360 : Microsoft fermera son store dans quelques jours

C’est le 29 juillet 2024 que Microsoft fermera son store pour la Xbox 360. Ce magasin permet essentiellement de télécharger les jeux pour la console. Il ne sera donc plus actif à la fin du mois.

Microsoft avait déjà annoncé l’année dernière l’arrête du store de la Xbox 360 pour le 29 juillet, mais il est bon de le rappeler étant donné que c’est bientôt. Il y a également une foire à questions disponible sur le site de Microsoft.

Tous les jeux, DLC et autres éléments de la deuxième génération de console de Microsoft ne seront pas disponibles à l’achat ou au téléchargement sur la Xbox 360. Vos jeux et films déjà achetés ne risquent cependant rien si vous possédez des titres anciens sur votre Xbox One ou Series X/S. Vous pouvez également continuer à regarder les films et séries que vous avez achetés sur les appareils sous Windows 10 et 11. D’autre part, il sera toujours possible de jouer en ligne après le 29 juillet.

Qu’en est-il de la compatibilité ? Microsoft a travaillé dur pour intégrer des titres plus anciens sur ses nouvelles consoles, mais à quoi cela sert-il si vous ne pouvez plus les acheter ? Heureusement, Microsoft indique explicitement que si le store de la Xbox 360 disparaît, les autres vitrines qui prennent en charge les jeux Xbox 360 conserveront leurs jeux.

De plus, le solde de votre compte et les cartes-cadeaux seront conservés car ils sont liés à votre compte. Toutefois, si vous avez conservé un code d’échange pour du contenu en jeu, faites-le valoir avant le 29 juillet.