Le store Xbox 360 fermera ses portes en juillet 2024, mais vos jeux resteront disponibles

Microsoft annonce que le store Xbox 360 va fermer ses portes le 29 juillet 2024. Il ne sera plus possible d’acheter des jeux et d’autres contenus à partir de cette date.

Le 29 juillet 2024, Xbox cessera de prendre en charge la possibilité d’acheter de nouveaux jeux, des DLC et d’autres contenus de divertissement à partir du store Xbox 360 sur la console et le marketplace Xbox 360. Par conséquent, l’application Microsoft Films et TV ne fonctionnera plus sur la Xbox 360, ce qui signifie que les contenus TV et les films ne pourront plus être visionnés sur votre Xbox 360 après le 29 juillet 2024. Entre aujourd’hui et juillet 2024, vous pouvez continuer à acheter des jeux et des DLC sur le store Xbox 360 et sur le marketplace Xbox 360.

Microsoft assure que ce changement n’affectera pas la possibilité de jouer aux jeux Xbox 360 ou aux DLC que vous avez déjà achetés. Le contenu des jeux achetés précédemment sera toujours disponible pour jouer, non seulement sur Xbox 360, mais aussi sur les Xbox One et Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité.

La fermeture du store Xbox 360 n’affectera pas les services de réseau. Les propriétaires d’une Xbox 360 pourront toujours jouer au multijoueur en ligne et transférer des jeux sur une autre Xbox 360 ou même sur une Xbox One ou une Xbox Series S/X. Les jeux Xbox 360 recevront toujours des mises à jour après le 29 juillet 2024.

Si besoin, Microsoft propose une foire à questions (FAQ) à cette adresse.