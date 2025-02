Ratatan : le successeur de Patapon s’annonce désormais sur Xbox Series (trailer)

On le répètera autant de fois qu’il le faudra : sur cette génération, Xbox aura beaucoup moins souffert des exclusivités PS5 d’éditeurs tiers, sans doute parce que Sony semble ne plus vouloir lâcher des millions de dollars dans ces deals d’exclu (ce qui n’a malheureusement eu aucun effet positif sur les ventes des Xbox Series). Kena, Death Stranding (qui était même distribué par Sony), Stray, Godfall, Sifu sont tous disponibles sur Xbox Series, et les bruits courent que FF XVI ainsi que FF VII Rebirth pourraient arriver sur Xbox dans les prochains trimestres. A l’époque bénie de Japan Studio (fermés par PlayStation suite à un revirement stratégique vers les seuls AAA), PlayStation pouvait aussi se targuer de produire nombre d’exclusivités à la tonalité indé, souvent plein d’audace en terme de gameplay, des titres qui faisaient alors partie intégrante de l’ADN de la marque japonaise. Parmi les jeux phares de Japan Studio, il y a bien sûr Ico, The Last Guardian, Gravity Rush, mais aussi Patapon, le cultissime jeu de stratégie musicale qui permet de diriger en rythme une armée de créatures combattant d’autres peuples ou boss.



Ratatan est rien moins que le successeur spirituel de Patapon, et pas seulement « spirituel » malgré le changement de studio sachant que le jeu est le fruit d’une collaboration entre Hiroyuki Kotani, le concepteur du Patapoj originel sorti sur PSP en 2007, et le studio Tokyo Virtual Theory (TVT). Dans ce nouveau jeu, les joueurs incarnent le Ratatan, qui utilise des instruments magiques pour donner différents ordres aux armées de Cobun afin d’attaquer les ennemis. Annoncé il y a quelques mois pour la plateforme Steam, Ratatan arrivera donc aussi sur la plateforme Xbox au mois d’avril prochain, une annonce qui valait bien sans doute un nouveau trailer de gameplay (voir ci-dessus). Comme quoi, avec un peu de patience, tout arrive…