COLD VR, le successeur spirituel de Superhot VR, a une nouvelle date de sortie (trailer)

COLD VR, un jeu VR initialement prévu pour une sortie le 21 janvier, vient d’être retardé à la dernière minute par le développeur ALLWARE et l’éditeur Perp Games, ces derniers expliquant que le jeu nécessite encore un peu de peaufinage. Une nouvelle date de sortie a donc été fixée au 11 février prochain. Présenté comme un successeur spirituel du populaire Superhot VR, COLD VR apporte une nouvelle approche du genre avec la possibilité de manipuler le temps tout en conservant un gameplay plus conventionnel concernant les séquences de shoot proprement dites.



À l’instar de Superhot VR, COLD VR lie son système de mouvement à la gestion du temps : quand vous bougez, le temps ralentit, obligeant ainsi à prendre des décisions tactiques rapides dans des combats effrénés. Le jeu sortira d’abord sur les casques Quest et PC VR et sera donc disponible sur le Horizon Store (Quest 2/3/Pro) et sur Steam (PC VR), au prix de 20 dollars, ce qui semble à priori très raisonnable. Une version PSVR 2 est également en préparation : une fiche de présentation du jeu affichée sur le PlayStation Store suggère une sortie imminente.