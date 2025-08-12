TENDANCES
Donald Trump voulait que le patron d'Intel démissionne, mais cela a changé
Hors-Sujet

Donald Trump voulait que le patron d’Intel démissionne, mais cela a changé

12 Août. 2025 • 13:03
Donald Trump semble avoir adouci sa position envers Lip-Bu Tan, le nouveau patron d’Intel, après avoir exigé sa démission pour des prétendus conflits d’intérêts liés à la Chine. Une réunion à la Maison Blanche marque un tournant dans cette controverse.

Lip-Bu Tan Intel

Un revirement concernant le patron d’Intel

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a révélé avoir rencontré Lip-Bu Tan, accompagné de Howard Lutnick (secrétaire au Commerce) et de Scott Bessent (secrétaire au Trésor). Sans dévoiler les détails, il a qualifié la discussion de « très intéressante » et a salué la carrière de Lip-Bu Tan comme « une histoire de succès remarquable ». Ce ton contraste avec ses déclarations d’il y a quelques jours, où il accusait le dirigeant d’Intel d’être « gravement en conflit » en raison de ses investissements dans des entreprises chinoises, certaines prétendument liées à l’armée chinoise, et exigeait sa démission immédiate.

« M. Tan et mes membres du cabinet vont passer du temps ensemble et me soumettront des suggestions la semaine prochaine », a ajouté Donald Trump, suggérant une volonté de collaboration.

Des accusations contestées

Les critiques du président américain faisaient écho à une lettre du sénateur Tom Cotton, président du comité du renseignement du Sénat, adressée au conseil d’administration d’Intel. Tom Cotton y exprimait des inquiétudes sur la « sécurité et l’intégrité des opérations d’Intel » en raison des liens de Lip-Bu Tan avec des entreprises chinoises.

Avant son arrivée chez Intel en mars, Lip-Bu Tan dirigeait Cadence Design Systems, qui a récemment plaidé coupable à des violations des contrôles d’exportation vers une université militaire chinoise, payant 213 millions de dollars d’amendes. Dans une lettre aux employés d’Intel, Lip-Bu Tan a dénoncé « beaucoup de désinformation » sur ses anciens rôles, affirmant avoir « toujours agi selon les plus hauts standards légaux et éthiques ». Il a également précisé qu’Intel collaborait avec l’administration Trump pour clarifier les faits.

Intel face à des défis stratégiques

Lip-Bu Tan a pris les rênes d’Intel dans un contexte difficile, marqué par des pertes financières dues à son activité de fonderie, incapable de rivaliser avec des leaders comme TSMC. Pour redresser la barre, le nouveau dirigeant a lancé des mesures drastiques, incluant une réduction de 22 % des effectifs d’ici fin 2025, l’annulation de projets d’usines en Allemagne et en Pologne, et un retard dans la construction d’une usine en Ohio.

Le dirigeant a récemment averti les investisseurs qu’Intel pourrait abandonner le développement de sa technologie de fabrication de nouvelle génération sans un client majeur.










