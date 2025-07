Intel annonce la suppression du tiers de ses effectifs d’ici la fin 2025

C’est une véritable purge : le géant des semi-conducteurs Intel a officialisé ce jeudi un plan de réduction drastique de ses effectifs : le géant américain prévoit en effet d’atteindre un volume de 75 000 employés, soit une baisse du nombre d’employés de 22 % à 31 % par rapport aux niveaux de fin 2024 (~108 900 employés). Ce plan de licenciement massif s’inscrit dans une stratégie de restructuration menée par le nouveau CEO Lip‑Bu Tan, ce dernier promettant une organisation plus « agile » et des investissements alignés sur la demande réelle du marché

Au-delà des licenciements, Intel abandonne plusieurs projets d’usines en Allemagne et en Pologne et déplace ses activités d’assemblage et de test depuis le Costa Rica vers le Vietnam et la Malaisie avec pour objectif affiché de réduire les coûts et rationaliser la production. Le fondeur s’est également engagé à limiter ses dépenses à 17 milliards de dollars en 2025, sachant que la restructuration a coûté 1,9 milliard de dollars sur le seul second trimestre. Ces efforts de restructuration sont encore loin de produire leurs effets : les résultats financiers pour le trimestre ont déçu les investisseurs et analystes, avec notamment une perte ajustée de 441 millions de dollars sur le T2 malgré un chiffre d’affaires de 12,86 milliards de dollars.