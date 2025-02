Résultats : Intel affiche un chiffre d’affaires en baisse, mais le fondeur compte sur les PC d’IA avec Core Ultra

Ce n’est pas encore l’heure du renouveau pour le fondeur américain : Intel a enregistré un chiffre d’affaires de 14,3 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, en baisse de 7 % par rapport à l’année précédente. Le CA du fondeur est de 53,1 milliards de dollars sur l’année complète, soit une diminution de 2 % par rapport à 2023. Le géant américain a également affiché une marge brute GAAP en baisse à 39,2 % pour le trimestre et 32,7 % pour l’année, ce qui reflète de façon claire la grande pression sur les coûts que subit le fondeur (et incidemment la concurrence désormais féroce dans le secteur des semi-conducteurs). Pour ne rien arranger, malgré un flux de trésorerie opérationnel positif de 8,3 milliards de dollars sur l’année, le flux de trésorerie disponible (ajusté) reste négatif, à -2,2 milliards de dollars.

Malgré ces difficultés, Intel mise sur plusieurs axes stratégiques pour redresser sa croissance. L’entreprise prévoit ainsi d’équiper plus de 100 millions de PC IA d’ici fin 2025, (avec processeur Core Ultra) Son activité de fonderie progresse aussi, notamment avec l’adoption de la technologie Intel 18A (et une conception Intel 16 pour un client externe). Intel a aussi obtenu jusqu’à 7,86 milliards de dollars de financement via le CHIPS Act, ce qui va permettre à la firme de renforcer son rôle dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. La collaboration avec AMD sur l’écosystème x86 est un signal positif en faveur de l’interopérabilité des plateformes, et permet surtout à Intel de rester dans un « jeu » de la concurrence qu’il semblait parfois suivre en spectateur….