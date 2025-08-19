SoftBank injecte 2 milliards de dollars dans Intel

SoftBank Group renforce sa position dans le secteur américain des semi-conducteurs en annonçant un investissement de 2 milliards de dollars dans Intel, à raison de 23 dollars par action, ce qui devrait conférer au géant japonais une participation d’environ 2 % et lui permettre de se placer parmi les dix principaux actionnaires de l’entreprise. Cette opération intervient alors qu’Intel, fragilisé par des pertes historiques (18,8 milliards de dollars en 2024), cherche à se redresser sous la houlette de son nouveau CEO, Lip-Bu Tan, tout en faisant face à une concurrence acharnée dans les puces IA dominée par Nvidia. Si la valeur boursière d’Intel a bondi de plus de 5 % après l’annonce, les actions de SoftBank ont, elles, reculé d’environ 4 à 5 %.

Un vote de confiance stratégique pour relancer Intel

SoftBank souligne que ce geste témoigne de son engagement en faveur de la souveraineté technologique aux États-Unis, considérant Intel comme un acteur clé dans l’expansion du secteur des semi-conducteurs sur le sol américain (une précision fort à propos dans le contexte de l’administration Trump. Cet investissement massif s’inscrit dans une stratégie plus large du conglomérat japonais, déjà impliqué dans des projets massifs comme le programme Stargate et des investissements dans OpenAI. Intel, de son côté, estime que cet alignement avec SoftBank, dirigé par Masayoshi Son, renforcera sa course à l’innovation et sa compétitivité dans le paysage technologique mondial