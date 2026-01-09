Meta signe trois partenariats pour une capacité nucléaire capable de soutenir l’IA

L’énergie est le nerf de la guerre dans l’essor des IA : Meta vient d’annoncer plusieurs accords majeurs visant à sécuriser une alimentation nucléaire pour ses centres de données. L’objectif de ces partenariats est de garantir une production électrique continue et décarbonée afin de répondre à la croissance rapide des usages liés à l’intelligence artificielle.

Trois partenariats pour une capacité nucléaire massive

Le groupe a conclu des accords avec trois acteurs aux profils complémentaires. Vistra, exploitant historique de centrales nucléaires aux États-Unis, fournira la capacité la plus immédiate. Deux jeunes entreprises spécialisées dans les petits réacteurs modulaires (SMR), Oklo et TerraPower, compléteront ce dispositif à plus long terme.

Avec Vistra, Meta a signé un contrat de vingt ans portant sur 2,1 gigawatts issus des centrales de Perry et Davis-Besse, dans l’Ohio. Des investissements supplémentaires permettront également d’augmenter la puissance de plusieurs sites existants, ajoutant plus de 400 mégawatts d’ici le début des années 2030.

Les SMR, pari technologique pour la prochaine décennie

En parallèle, Meta s’engage auprès d’Oklo pour 1,2 gigawatt de capacité nucléaire. La start-up prévoit de déployer une série de réacteurs compacts dans l’Ohio, avec une mise en service espérée autour de 2030, sous réserve des validations réglementaires.

TerraPower, cofondée par Bill Gates, prévoit quant à elle de fournir ses premiers électrons à Meta dès 2032. Sa technologie repose sur un réacteur à sodium liquide associé à un système de stockage thermique, capable de lisser la production selon la demande.

Un signal fort pour l’énergie des data centers

Ces accords illustrent la montée en puissance du nucléaire dans la stratégie énergétique des géants du numérique. Entre fiabilité, disponibilité permanente et faible empreinte carbone, cette source apparaît comme un pilier clé pour accompagner l’expansion des infrastructures numériques, tout en redessinant l’équilibre du secteur énergétique à l’horizon de la prochaine décennie.