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RAMaggedon : IDC revoit encore le marché PC 2026 à la baisse ; la pénurie de mémoire devrait durer jusqu’en 2027

3 min.
13 Mar. 2026 • 15:30
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Les acheteurs de PC risquent de devoir composer longtemps avec des prix durablement élevés : l’institut IDC (International Data Corporation) vient de réduire une nouvelle fois ses prévisions pour 2026, estimant désormais que les expéditions mondiales d’ordinateurs chuteront de 11,6 % sur l’année. Une correction notable par rapport à la précédente projection, qui tablait sur un recul de 8,9 %, recul déjà attribué aux tensions sur la mémoire.

Une crise de la RAM qui s’installe

Ce nouvel avertissement s’inscrit dans la crise surnommée « RAMaggedon », qui voit la demande en mémoire (notamment côté data centers et IA) peser sur les disponibilités et renchérit le coût des machines grand public. Et pour ne rien arranger, IDC estime que la situation ne se normalisera pas rapidement.

IDC 2026 ventes de PC

« Les pénuries de mémoire persisteront bien au-delà de 2027 », explique Jitesh Ubrani, responsable de recherche chez IDC. « Même si nous anticipons un début d’assouplissement des prix à partir de 2028, le marché a peu de chances de revenir aux niveaux tarifaires observés en 2025. »

Une prévision faite avant une nouvelle escalade géopolitique

De plus, IDC précise que cette nouvelle révision des ventes a été finalisée avant l’aggravation de tensions au Moyen-Orient, un facteur susceptible d’ajouter encore plus d’incertitude sur les chaînes d’approvisionnement, les coûts logistiques et, au final, la demande en équipements informatiques.

Les premiers signaux sont déjà visibles

Des marques contraintes d’ajuster les prix

Depuis le début de l’année, plusieurs groupes technologiques ont déjà évoqué l’impact de la hausse des coûts mémoire, des constructeurs PC aux fabricants de composants, en passant par des marques orientées gaming. IDC cite notamment des effets notables chez HP, Samsung, Valve et Framework, et s’attend à ce que d’autres suivent.

Pour les consommateurs, la conséquence est à la fois simple et cruelle : à court terme, acheter un nouveau PC (ou l’assembler) coûte désormais nettement plus cher, sachant que les configurations généreuses en RAM resteront le segment le plus exposé aux fluctuations du marché. Pour le secteur des PC Gaming, c’est évidemment une très mauvaise nouvelle.

 

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Un commentaire pour cet article :

  • Lehulk
    13 Mar. 2026 • 16:21
    C est marrant de claquer des milliards pour un truc qui fait monter le prix des pièces de l outil qui sert à utiliser ce truc

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