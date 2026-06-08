TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Nvidia annonce un data center IA et des accords en Corée du Sud
Internet

Nvidia annonce un data center IA et des accords en Corée du Sud

3 min.
8 Juin. 2026 • 18:06
0

Nvidia a profité de la visite à Séoul de son directeur général, Jensen Huang, pour poser les bases d’un chantier d’infrastructure de très grande ampleur en Corée du Sud. Le groupe y prépare avec SK Telecom un data center pour l’intelligence artificielle à l’échelle du gigawatt, avec une première usine annoncée pour 2027.

Nvidia Logo

Ce projet donne son poids à l’ensemble des annonces dévoilées autour du déplacement. Nvidia et SK Telecom veulent bâtir une capacité destinée aux services d’intelligence artificielle souveraine, physique et agentique pour les entreprises et les secteurs industriels du pays. L’ambition dépasse déjà le marché sud-coréen, puisque les deux partenaires visent aussi une extension vers les grandes régions d’Asie. Le montant de l’investissement reste toutefois absent à ce stade.

La RAM devient le point critique

L’autre annonce majeure touche le nerf industriel de l’intelligence artificielle. SK Hynix, qui appartient comme SK Telecom au conglomérat SK Group, a lancé un partenariat technologique pluriannuel avec Nvidia pour développer des puces mémoire avancées destinées aux systèmes d’IA. Ce choix cible un maillon sous forte pression car la mémoire vive, à savoir la RAM, subit déjà la poussée de la demande mondiale.

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a promis de doubler la capacité de production des tranches de silicium utilisées pour fabriquer cette mémoire vive. Il a pourtant prévenu que les tensions pourraient durer jusqu’en 2030, le temps de construire de nouvelles usines. Cette échéance donne une mesure concrète du problème : la course à l’intelligence artificielle dépend autant du logiciel que de la capacité à produire les composants les plus sollicités.

Nvidia élargit son ancrage local

Nvidia ne limite pas sa présence sud-coréenne à l’infrastructure et aux puces mémoire. Le groupe a aussi annoncé des collaborations dans l’intelligence artificielle avec Naver et LG, ainsi qu’un accord avec Doosan Group dans la robotique.

Cette série d’alliances montre une stratégie plus vaste qu’un simple projet de data center. Nvidia cherche à s’insérer dans plusieurs couches du tissu industriel coréen, des services numériques aux applications robotiques, en passant par les composants critiques. La Corée du Sud apparaît ainsi comme un terrain d’industrialisation complet.

Nvidia aborde cette séquence en position de force. Le groupe doit sa domination à ses cartes graphiques (GPU), d’abord conçus pour le calcul d’images et les jeux vidéo, puis devenus la base matérielle de l’intelligence artificielle moderne. Il a récemment étendu cette offensive avec RTX Spark, une puce puissante pour ordinateurs portables sous Windows, signe d’une ambition plus nette dans les PC grand public.

Ces annonces sud-coréennes arrivent alors que gouvernements et entreprises injectent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Dans ce contexte, la valorisation de Nvidia a déjà dépassé 5 000 milliards de dollars.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Amazon Data Center Serveurs Internet

OpenAI met en pause Stargate UK, son projet de data center IA au Royaume-Uni

Serveurs Data Center Internet

Bordeaux valide BXIA, un data center souverain à 3 milliards d’euros pour l’IA

mistral-ai Business

Mistral AI lève 723 millions d’euros pour un data center près de Paris

Jensen Huang Nvidia Business

Nvidia affiche des résultats records, évidemment grâce à l’essor de l’IA et aux lourds investissements en data centers

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

iOS 27 officialisé : Apple accélère sur Siri AI, Liquid Glass et les performances de l’iPhone

8 Juin. 2026 • 23:19
iPhoneAddict.fr

Apple a profité de sa WWDC 2026 pour lever le voile sur iOS 27, la prochaine grande mise à jour de l’iPhone. Cette version ne se...

iOS 27 Logo Officiel

macOS Golden Gate 27 : Apple mise sur les performances, Apple Intelligence et la fin des Mac Intel

8 Juin. 2026 • 23:13
iPhoneAddict.fr

Apple a profité de la WWDC 2026 pour lever le voile sur macOS Golden Gate 27, la prochaine grande version de son système...

macOS Golden State Chercher ou Demander
007 First Light James Bond

007 First Light : déjà 3 millions de ventes pour le jeu James Bond

8 Juin. 2026 • 19:11
0 Jeux vidéo

IO Interactive ne commente plus seulement un bon lancement pour 007 First Light. Le studio danois parle déjà d’un jeu rentable,...

WWDC-2026-Invitation-Keynote-8-Juin-2026

[WWDC 2026] Keynote Apple en live dès 18h45 sur KultureGeek

8 Juin. 2026 • 18:20
0 Infos KultureGeek

Venez suivre avec nous la Keynote de ce 8 juin qui aura lieu sur le campus d’Apple , dès 18h30 (heure Française) sur notre page...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 juin

8 Juin. 2026 • 17:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [WWDC 2026] Apple lève le voile sur visionOS 27 : voici les nouveautés

[WWDC 2026] Apple lève le voile sur visionOS 27 : voici les nouveautés

8 Jun. 2026 • 22:05

image de l'article [WWDC 2026] Apple annonce watchOS 27 avec ses nouveautés

[WWDC 2026] Apple annonce watchOS 27 avec ses nouveautés

8 Jun. 2026 • 21:59

image de l'article [WWDC 2026] Apple dévoile tvOS 27 et ses nouveautés

[WWDC 2026] Apple dévoile tvOS 27 et ses nouveautés

8 Jun. 2026 • 21:50

image de l'article Apple justifie l’absence de Siri AI sur iOS 27 en Europe

Apple justifie l’absence de Siri AI sur iOS 27 en Europe

8 Jun. 2026 • 21:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site