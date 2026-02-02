TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Bordeaux valide BXIA, un data center souverain à 3 milliards d’euros pour l’IA
Internet

Bordeaux valide BXIA, un data center souverain à 3 milliards d’euros pour l’IA

3 min.
2 Fév. 2026 • 14:10
0

Bordeaux vient d’approuver la construction d’un data center majeur dédié à l’intelligence artificielle grâce à un supercalculateur pour s’émanciper des géants technologiques américains. Le projet BXIA (Bordeaux IA) a reçu le feu vert des élus vendredi, actant la cession d’un terrain de 20 hectares au nord de la ville.

Serveurs Data Center

Ce vote, soutenu par le maire écologiste de Bordeaux malgré un contexte de campagne municipale tendu, lance officiellement un chantier estimé à trois milliards d’euros. L’objectif est de bâtir un pôle numérique capable de rivaliser avec les infrastructures américaines en matière de puissance de calcul et de stockage. Benjamin Delaux, président de NFU Digital et porteur du projet avec Osae Partners, résume l’ambition : « Plutôt que de donner cette puissance-là à un opérateur américain qui en fera ce qu’il voudra, on préfère (…) créer un pôle numérique souverain ».

Une grosse puissance de calcul pour l’Europe

Le site accueillera progressivement six unités de data center à partir de 2028. L’ampleur du dispositif est important : une puissance électrique totale de 380 mégawatts est prévue, ce qui équivaut à 10 % de la capacité de la centrale nucléaire voisine du Blayais.

Sur le plan technique, BXIA vise une puissance informatique pure de 250 mégawatts. Environ 80 % de cette capacité sera spécifiquement allouée aux opérations d’intelligence artificielle. Les promoteurs du projet espèrent attirer des acteurs engagés dans une charte de souveraineté, tendant notamment la main Mistral, la société d’intelligence française reconnue dans le monde. De grands industriels déjà implantés localement, tels que Dassault, Thales, Safran ou ArianeGroup, sont également dans le viseur pour rejoindre ce campus technologique. Le financement vise à réunir des capitaux majoritairement français et européens.

Cette initiative répond à un déséquilibre flagrant : en 2019, 92 % des données occidentales étaient hébergées aux États-Unis selon le cabinet Oliver Wyman. Face à cette domination et à la récente annonce d’Amazon Web Services (AWS) de proposer un cloud souverain en Europe, la France joue la carte de son électricité nucléaire décarbonée pour attirer ces structures énergivores.

Un impact écologique et économique local

Au-delà de la souveraineté numérique, le projet BXIA met en avant des engagements environnementaux pour ce site qualifié de « pionnier ». L’infrastructure tirera parti du câble transatlantique Amitié, raccordé au littoral girondin en 2023. Les promoteurs promettent une gestion exemplaire des ressources :

  • Refroidissement des serveurs via un circuit d’eau fermé.
  • Réutilisation de la chaleur fatale produite pour alimenter les réseaux de chauffage urbains alentour.
  • Renaturation partielle du foncier (actuellement un parking).

L’impact économique promet d’être significatif pour la région, avec la création annoncée de 600 à 1 000 emplois permanents sur le site. Ce projet s’ajoute aux quelque 300 data centers que comptait déjà la France en 2022, principalement concentrés jusqu’ici en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et à Marseille.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Logo Internet

Google se prépare à construire son premier data center en France

OpenAI Logo ChatGPT Hors-Sujet

OpenAI annonce Stargate Norway, son data center pour l’IA en Europe

Claude Logo Business

IA : Anthropic (Claude) va investir 50 milliards de dollars dans des data centers

AMD Logo Hors-Sujet

AMD et OpenAI signent un accord pour les puces IA et les data centers

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Stranger Things- chroniqu

Stranger Things: Chroniques de 1985 : un trailer et une date de sortie pour le spin-off animé

2 Fév. 2026 • 18:20
0 Geekeries

Netflix étend l’univers de Stranger Things avec Stranger Things : Chroniques de 1985 (Tales From ’85), une série animée...

Drapeau France Tour Eiffel

Le gouvernement écarte l’interdiction des VPN après le tollé suscité par une ministre

2 Fév. 2026 • 18:06
1 Internet

Le gouvernement français tente d’éteindre l’incendie provoqué par Anne Le Hénanff concernant l’avenir des...

Lunar Rover Blue Origin

Blue Origin suspend ses projets de tourisme spatial pour se concentrer sur les missions lunaires

2 Fév. 2026 • 17:10
0 Science

Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, annonce une pause prolongée de ses vols touristiques suborbitaux. La...

YouTube Logo

YouTube bloque la lecture en arrière-plan gratuite sur les navigateurs mobiles

2 Fév. 2026 • 16:13
0 Internet

YouTube serre la vis contre les méthodes permettant de contourner ses fonctionnalités payantes. La plateforme a déployé une...

heure creuse heure pleine

Tarifs réglementés de l’électricité : légère baisse chez EDF, l’option Tempo se dégrade nettement

2 Fév. 2026 • 14:53
1 Energie

Depuis le 1er février 2026, les tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité ont été mis...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone pliable : de nouveaux détails dévoilent le design général

iPhone pliable : de nouveaux détails dévoilent le design général

2 Feb. 2026 • 17:00

image de l'article L’iPhone 17 Pro va détecter les hors-jeu dans le championnat brésilien de Foot

L’iPhone 17 Pro va détecter les hors-jeu dans le championnat brésilien de Foot

2 Feb. 2026 • 16:41

image de l'article MacBook Pro M5 Pro/Max : le CPU et le GPU au choix avec le nouveau configurateur de l’Apple Store ?

MacBook Pro M5 Pro/Max : le CPU et le GPU au choix avec le nouveau configurateur de l’Apple Store ?

2 Feb. 2026 • 15:34

image de l'article Lunettes connectées Apple : la filière de l’optique AR commence déjà à se transformer

Lunettes connectées Apple : la filière de l’optique AR commence déjà à se transformer

2 Feb. 2026 • 14:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site