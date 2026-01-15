TENDANCES
KultureGeek Internet Amazon (AWS) lance son cloud souverain pour l’Europe
Internet

Amazon (AWS) lance son cloud souverain pour l’Europe

3 min.
15 Jan. 2026 • 20:24
0

Amazon Web Services (AWS) officialise ce 15 janvier 2026 la disponibilité générale de l’AWS European Sovereign Cloud, une infrastructure cloud isolée physiquement et opérationnellement au sein de l’Union européenne. Conçu pour répondre aux exigences strictes de résidence des données des gouvernements et des industries régulées, ce lancement s’accompagne d’un plan d’investissement de 7,8 milliards d’euros en Allemagne et d’une expansion prévue en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal.

Serveurs Data Centers

Le cloud souverain d’AWS se focalise exclusivement sur l’Europe

Cette nouvelle offre se distingue par son architecture totalement déconnectée des autres régions mondiales d’AWS. L’infrastructure est gérée exclusivement par des résidents de l’Union européenne et ne présente aucune dépendance critique vis-à-vis de ressources non européennes. En cas de rupture des communications mondiales, le système est conçu pour continuer à fonctionner en autonomie durable, les employés habilités disposant même d’un accès indépendant au code source nécessaire au maintien des services.

La gouvernance est assurée par une structure spécifique comprenant une société mère et trois filiales allemandes, dirigées par Stefan Hoechbauer et Stéphane Israël. Un comité consultatif indépendant, incluant l’ancien général de l’OTAN Philippe Lavigne et Sinéad McSweeney (ex-vice-présidente de la politique publique mondiale chez Twitter), supervisera les questions de souveraineté.

Sécurité renforcée et une expansion via les Local Zones

L’AWS European Sovereign Cloud s’appuie sur le système AWS Nitro pour garantir qu’aucun opérateur, y compris les employés d’Amazon, n’ait accès aux données clients. Toutes les métadonnées (rôles, facturation, identités) restent stockées sur le territoire européen. L’offre initiale comprend plus de 90 services couvrant l’intelligence artificielle, le calcul et le stockage, déjà adoptés par des entités comme EWE AG ou l’université de médecine de Lausitz.

Pour étendre cette couverture, AWS va déployer de nouvelles « Local Zones » souveraines en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal. Ces infrastructures permettront de traiter les charges de travail sensibles à la latence tout en respectant les contraintes de localisation. Des partenaires majeurs comme SAP, Thales, Mistral AI ou Nvidia se sont engagés à fournir leurs solutions au sein de cet environnement sécurisé.

Signaler une erreur dans le texte

