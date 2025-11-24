Amazon annonce investir 50 milliards de dollars pour l’IA

Amazon officialise un investissement plus qu’important autour de l’intelligence artificielle pour sécuriser l’avenir technologique des États-Unis face à une demande explosive en puissance de calcul. La société va consacrer jusqu’à 50 milliards de dollars au renforcement des infrastructures de cloud et d’IA du secteur public.

1,3 gigawatt de puissance additionnelle dès 2026

Ce chantier d’envergure, dont le lancement est prévu pour 2026, vise une extension massive des ressources matérielles. Amazon Web Services (AWS) compte déployer près de 1,3 gigawatt de capacité nouvelle, un volume d’énergie suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers américains.

L’investissement cible exclusivement les environnements les plus sécurisés : les régions AWS Top Secret, Secret et GovCloud. Ces nouveaux data centers accueilleront des systèmes de calcul haute performance conçus pour supporter les charges de travail les plus lourdes. Cette expansion répond aux mouvements similaires de Microsoft ou Google qui injectent également des dizaines de milliards pour bâtir leurs infrastructures.

Matt Garman, patron d’AWS, affirme que cet engagement « transformera fondamentalement la façon dont les agences fédérales exploitent les supercalculateurs ». L’ambition est de lever les barrières techniques pour permettre aux États-Unis de diriger l’ère de l’IA.

Concrètement, les 11 000 agences gouvernementales clientes accéderont à une panoplie d’outils avancés. L’offre inclut Amazon SageMaker pour l’entraînement de modèles et Amazon Bedrock pour le déploiement d’agents. Ces services s’appuieront sur des modèles fondateurs comme Amazon Nova ou Claude d’Anthropic pour accélérer des missions critiques, allant de la cybersécurité complexe à la découverte de nouveaux médicaments.