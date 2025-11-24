TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Amazon annonce investir 50 milliards de dollars pour l’IA
Internet

Amazon annonce investir 50 milliards de dollars pour l’IA

24 Nov. 2025 • 18:00
0

Amazon officialise un investissement plus qu’important autour de l’intelligence artificielle pour sécuriser l’avenir technologique des États-Unis face à une demande explosive en puissance de calcul. La société va consacrer jusqu’à 50 milliards de dollars au renforcement des infrastructures de cloud et d’IA du secteur public.

Amazon Logo

1,3 gigawatt de puissance additionnelle dès 2026

Ce chantier d’envergure, dont le lancement est prévu pour 2026, vise une extension massive des ressources matérielles. Amazon Web Services (AWS) compte déployer près de 1,3 gigawatt de capacité nouvelle, un volume d’énergie suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers américains.

L’investissement cible exclusivement les environnements les plus sécurisés : les régions AWS Top Secret, Secret et GovCloud. Ces nouveaux data centers accueilleront des systèmes de calcul haute performance conçus pour supporter les charges de travail les plus lourdes. Cette expansion répond aux mouvements similaires de Microsoft ou Google qui injectent également des dizaines de milliards pour bâtir leurs infrastructures.

Matt Garman, patron d’AWS, affirme que cet engagement « transformera fondamentalement la façon dont les agences fédérales exploitent les supercalculateurs ». L’ambition est de lever les barrières techniques pour permettre aux États-Unis de diriger l’ère de l’IA.

Concrètement, les 11 000 agences gouvernementales clientes accéderont à une panoplie d’outils avancés. L’offre inclut Amazon SageMaker pour l’entraînement de modèles et Amazon Bedrock pour le déploiement d’agents. Ces services s’appuieront sur des modèles fondateurs comme Amazon Nova ou Claude d’Anthropic pour accélérer des missions critiques, allant de la cybersécurité complexe à la découverte de nouveaux médicaments.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo Hors-Sujet

IA et cloud : OpenAI et Amazon (AWS) signent un accord de 38 milliards de dollars

Google Logo Hors-Sujet

IA et cloud : Google investit 9 milliards de dollars supplémentaires

Amazon Logo Batiment Hors-Sujet

Amazon annonce licencier 14 000 employés et fait un lien avec l’IA

Amazon Logo Batiment Internet

Amazon : bons résultats grâce au cloud et à l’IA, malgré des perspectives prudentes

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude Opus 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle IA pour coder et plus encore

24 Nov. 2025 • 20:52
0 Internet

Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser...

ChatGPT Assistant Shopping

ChatGPT ajoute un assistant d’achat IA pour des guides d’achat personnalisés

24 Nov. 2025 • 20:29
0 Internet

OpenAI déploie une fonctionnalité à temps pour le Black Friday et les fêtes de Noël : un assistant d’achat...

Bixby

Galaxy S26 : Samsung mettrait à jour Bixby avec l’IA de Perplexity

24 Nov. 2025 • 20:00
0 Logiciels

Si l’on en croit plusieurs fuites concordantes, Samsung prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle de Perplexity dans...

Chargeur Port USB-C

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:36
2 Matériel

Après avoir imposé le port USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, la Commission européenne cible désormais...

Blue Moon MK 1

Blue Origin présente l’atterrisseur Blue Moon MK1 : un grand pas vers la Lune

24 Nov. 2025 • 19:35
0 Science

Artemis nous voilà ! Blue Origin vient de dévoiler sa dernière prouesse technologique, le Blue Moon Mark 1, un atterrisseur cargo de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple licencie des dizaines d’employés malgré des revenus records

Apple licencie des dizaines d’employés malgré des revenus records

24 Nov. 2025 • 20:58

image de l'article L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:48

image de l'article AirDrop entre iPhone et Android : de nouveaux smartphones vont le supporter

AirDrop entre iPhone et Android : de nouveaux smartphones vont le supporter

24 Nov. 2025 • 18:48

image de l'article iPhone pliable : Apple aurait réussi à avoir l’écran sans pli visible et prépare la production

iPhone pliable : Apple aurait réussi à avoir l’écran sans pli visible et prépare la production

24 Nov. 2025 • 17:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site