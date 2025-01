IA : Microsoft va investir 80 milliards de dollars pour les data centers en 2025

Microsoft a annoncé un investissement de 80 milliards de dollars pour son exercice fiscal 2025, destiné à la construction de data centers dédiés à l’intelligence artificielle. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position de l’entreprise sur le marché de l’IA, en pleine expansion.

80 milliards de dollars pour les data centers et l’IA

Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, a précisé que plus de la moitié de cette somme serait consacrée à des projets aux États-Unis. « Aujourd’hui, les États-Unis mènent la course mondiale à l’IA grâce à l’investissement de capital privé et aux innovations des entreprises américaines, de la start-up dynamique aux géants bien établis », a-t-il déclaré. Ce projet s’inscrit dans la continuité des collaborations de Microsoft avec OpenAI et d’autres entreprises émergentes, telles qu’Anthropic et xAI, qui développent des solutions d’IA avancées.

La compétition dans le secteur de l’IA est de plus en plus féroce, avec des géants technologiques qui se battent pour acquérir des puces graphiques (GPU) de Nvidia, nécessaires à l’entraînement et à l’exploitation des modèles d’IA. Microsoft, qui a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI, a également intégré ces technologies dans ses propres produits, tels que Windows et Teams, pour renforcer ses capacités en matière d’IA.

Dans ses prévisions, Microsoft indique également que les dépenses en capital augmenteront au second trimestre de l’exercice fiscal 2025. En parallèle, les revenus issus de la plateforme de cloud Azure ont connu une croissance de 33%, dont une part importante provient des services d’IA.

Brad Smith a en outre évoqué les défis mondiaux liés à l’IA, notamment face à la concurrence croissante de la Chine. Selon lui, les États-Unis doivent continuer à promouvoir leurs technologies d’IA à l’étranger tout en assurant leur leadership national. « La meilleure réponse pour les États-Unis n’est pas de se lamenter sur la concurrence, mais de garantir leur victoire dans cette course », a-t-il conclu.