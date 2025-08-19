Hollow Knight: Silksong : un livestream daté pour le plus attendu des jeux indés

Enfin ! L’attente touche à sa fin pour les adeptes de Hollow Knight: Silksong. Team Cherry a annoncé une « annonce spéciale » via une vidéo YouTube programmée pour le jeudi 21 août. Ce livestream – dont le lien est déjà disponible (ci-dessous) – fournira probablement de nouvelles informations sur ce titre phare du metroidvania, très attendu depuis le cultissime Hollow Knight premier du nom. Malgré une présence annoncée au salon GamesCom, les développeurs préfèrent donc opter pour leur propre tribune, loin des projecteurs des salons traditionnels.

Les spéculations vont bon train et la communauté des joueurs s’attend désormais à découvrir une date de sortie voire un « shadow drop » (peu probable), même si aucun détail officiel n’a encore été confirmé. Le timing de cet événement, juste avant le début de la Gamescom, pourrait bien signaler que le moment de la révélation est enfin arrivé. Rappelons enfin que Hollow Knight: Silksong faisait partie de la vidéo de présentation des premières consoles Xbox-Asus, les ROG Xbox Ally, consoles qui seront commercialisées avant la fin de l’année. Tout porte donc à croire que la sortie de Hollow Knight: Silksong se rapproche à grands pas.