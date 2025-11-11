Contact : les Daft Punk sont de retour pour un unique nouveau clip

Le légendaire duo Daft Punk, séparé depuis 2021 (tristesse), refait parler de lui avec la sortie d’un tout nouveau clip animé pour le titre “Contact”, morceau de clôture de leur album culte Random Access Memories (2013). Même si les deux ex-membres du groupe ont rapidement confirmé que les Daft Punk ne se reformeraient pas, cette création visuelle vient rappeler toute la puissance artistique et l’héritage avant-gardiste du tandem français.

Fruit d’une collaboration entre Fortnite et le studio d’animation Magnopus, le clip est en fait un extrait de la Daft Punk Experience : un concert immersif célébrant l’univers sonore et visuel du groupe au sein même du célèbre jeu. Conçu à l’origine comme une simple séquence d’introduction, le rendu final s’est avéré si spectaculaire qu’il a été transformé en un vidéoclip à part entière.

Un adieu transformé en célébration artistique

Dans ce court-métrage d’animation, les codes esthétiques emblématiques du duo — casques chromés, lumière néon et espace infini — se mêlent à une narration qui évoque le lien entre l’homme, la machine et la musique. Le résultat, hypnotique et cinématique, rend hommage à une carrière marquée par l’expérimentation et le désir de « poétiser » la machine. Même sans nouvelle composition, Daft Punk continue donc de fasciner et de repousser les frontières entre musique, art et technologie. Ce clip, véritable condensé de leur ADN créatif, s’impose comme un cadeau posthume à leurs fans et un rappel intemporel de l’influence planétaire du duo casqué.