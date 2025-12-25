TENDANCES
Matériel et Accessoires

Revente des cadeaux de Noël : déjà 900 000 annonces sur les sites en France

25 Déc. 2025 • 18:37
0

Les plateformes de commerce en ligne font face à un afflux sans précédent de cadeaux de Noël remis en vente quelques heures seulement après leur déballage. En ce 25 décembre, eBay et Rakuten totalisent déjà près de 900 000 nouvelles annonces en France, confirmant que la revente des présents indésirables est devenue un réflexe pour des millions de Français.

Cadeaux Noel Sapin

Des volumes de revente records dès le matin de Noël

eBay a indiqué à l’AFP une activité importante avec 500 000 annonces mises en ligne enregistrées ce 25 décembre, anticipant une explosion de 400 % du volume habituel dans la semaine à venir. Ce chiffre marque une progression par rapport à l’année précédente, où le compteur affichait 340 000 annonces dans la matinée du 25 décembre.

De son côté, Rakuten France observe une tendance similaire. À 11h30, le site comptabilisait environ 390 000 annonces effectuées par des particuliers depuis la veille au soir. Cette performance représente une hausse de 2 % en comparaison avec 2024. La plateforme s’attend à franchir rapidement le cap du million de produits mis en vente dans les jours qui suivent.

Les données confirment l’ancrage profond de cette habitude de consommation. Un baromètre Kantar pour eBay révèle que près de 20 millions de Français ont revendu des cadeaux en 2025, soit une augmentation de 1,6 million de personnes en un an. Selon Rakuten, le gain financier est une motivation clé : les vendeurs récupèrent en moyenne près de 100 euros, certains parvenant même à glaner plus de 300 euros.

La nature des cadeaux de Noël revendus reste constante. Les catégories les plus populaires incluent les biens culturels comme les livres, les jeux vidéo, la musique et les DVD/Blu-ray. Le secteur high-tech, porté notamment par les smartphones, ainsi que les jouets figurent également en tête des articles qui changent de main sitôt offerts.

