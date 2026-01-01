TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La Poste et La Banque Postale visées par une nouvelle cyberattaque
Internet

La Poste et La Banque Postale visées par une nouvelle cyberattaque

1 Jan. 2026 • 9:05
0

Après une première cyberattaque pendant la période de Noël, voilà que La Poste annonce être une nouvelle fois attaquée en ce tout début de 2026. Ses services en ligne sont inaccessibles, dont l’accès au compte pour La Banque Postale et Colissimo.

La Poste Logo

Encore une cyberattaque visant La Poste

« Notre site est indisponible », indiquent les sites de La Poste et de Colissimo pour suivre les colis. « Nos équipes mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation au plus vite. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée ». Le site de La Banque Postale est complètement inaccessible pour sa part.

La cyberattaque qui a eu lieu pendant la semaine de Noël était une attaque par déni de service (DDoS). Les attaques DDoS saturent les ressources d’un serveur en envoyant un volume très élevé de requêtes légitimes ou malveillantes en même temps, ce qui empêche les utilisateurs d’accéder aux services. En pratique, cela se fait soit par inondation du trafic soit par exploitation de protocoles (amplification ou manipulation de connexions) pour épuiser la bande passante ou les ressources du serveur.

La Poste avait mis du temps avant de réellement reprendre le contrôle après la première cyberattaque à Noël. Elle avait débuté le 22 décembre et des perturbations ont été constatées jusqu’au 26 décembre. Ce sont des pirates prorusses, à savoir le groupe Noname057 (16), qui ont revendiqué le piratage. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête confiée à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à l’unité nationale cyber.

Il n’y a pour l’instant pas d’information détaillée concernant l’attaque du jour.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

La Poste Logo Internet

Cyberattaque : la panne de La Banque Postale et La Poste continue

Hacker Ordinateur Smartphone Internet

Cyberattaque : une fuite de données touche la Caisse d’Épargne, la Banque populaire et la MAIF

hacker piratage Internet

La cyberattaque visant La Poste est revendiquée par des hackers prorusses, la France enquête

Google Logo Loupe Internet

Cyberattaque contre Google : 2,55 millions de données ont été volées

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Stranger Things Saison 5

Le dernier épisode de Stranger Things a fait planter Netflix

1 Jan. 2026 • 10:00
0 Geekeries

Netflix a crashé lors de la mise en ligne du dernier épisode de la saison 5 de Stranger Things aujourd’hui. Cet incident technique...

Hacker Ordinateur Smartphone

Des employés en cybersécurité plaident coupable pour des attaques ransomware

31 Déc. 2025 • 19:25
0 Internet

Le département de la Justice des États-Unis a annoncé que Ryan Goldberg et Kevin Martin, deux anciens employés de firmes de...

Warner Bros Discovery Logo

Warner Bros va encore rejeter l’offre de rachat de Paramount, préférant Netflix

31 Déc. 2025 • 19:03
0 Hors-Sujet

Le conseil d’administration de Warner Bros prévoit de décliner formellement la nouvelle proposition de rachat soumise par Paramount...

Asus Ordinateurs PC Portables

Pénurie de RAM : Asus annonce augmenter ses prix pour certains produits

31 Déc. 2025 • 18:45
0 Matériel

Asus confirme une hausse de prix sur plusieurs de ses produits en raison de la pénurie de la RAM provoquée par les besoins prioritaires du...

PS5 Manette DualSense

PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2026

31 Déc. 2025 • 18:11
0 Jeux vidéo

Sony dévoile la liste des jeux offerts en janvier 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres, là où décembre en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Nouvelle pub d’Apple pour vanter le zoom optique de l’iPhone 17 Pro

Nouvelle pub d’Apple pour vanter le zoom optique de l’iPhone 17 Pro

1 Jan. 2026 • 9:00

image de l'article Le Vision Pro est un flop : Apple réduit drastiquement la production et le marketing

Le Vision Pro est un flop : Apple réduit drastiquement la production et le marketing

1 Jan. 2026 • 8:25

image de l'article Apple considère l’iPhone 11 Pro comme ancien avec le dernier MacBook Air Intel et l’Apple Watch Series 5

Apple considère l’iPhone 11 Pro comme ancien avec le dernier MacBook Air Intel et l’Apple Watch Series 5

31 Dec. 2025 • 18:03

image de l'article DarkDiff : Apple montre comment l’IA améliore les photos dans l’obscurité

DarkDiff : Apple montre comment l’IA améliore les photos dans l’obscurité

31 Dec. 2025 • 17:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site