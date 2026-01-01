La Poste et La Banque Postale visées par une nouvelle cyberattaque

Après une première cyberattaque pendant la période de Noël, voilà que La Poste annonce être une nouvelle fois attaquée en ce tout début de 2026. Ses services en ligne sont inaccessibles, dont l’accès au compte pour La Banque Postale et Colissimo.

Encore une cyberattaque visant La Poste

« Notre site est indisponible », indiquent les sites de La Poste et de Colissimo pour suivre les colis. « Nos équipes mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation au plus vite. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée ». Le site de La Banque Postale est complètement inaccessible pour sa part.

La cyberattaque qui a eu lieu pendant la semaine de Noël était une attaque par déni de service (DDoS). Les attaques DDoS saturent les ressources d’un serveur en envoyant un volume très élevé de requêtes légitimes ou malveillantes en même temps, ce qui empêche les utilisateurs d’accéder aux services. En pratique, cela se fait soit par inondation du trafic soit par exploitation de protocoles (amplification ou manipulation de connexions) pour épuiser la bande passante ou les ressources du serveur.

La Poste avait mis du temps avant de réellement reprendre le contrôle après la première cyberattaque à Noël. Elle avait débuté le 22 décembre et des perturbations ont été constatées jusqu’au 26 décembre. Ce sont des pirates prorusses, à savoir le groupe Noname057 (16), qui ont revendiqué le piratage. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête confiée à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à l’unité nationale cyber.

Il n’y a pour l’instant pas d’information détaillée concernant l’attaque du jour.