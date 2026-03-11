Fortnite / Fall Guys : Epic durcit la facture et augmente drastiquement le prix des monnaies virtuelles

Epic Games serre la vis sur ses jeux-service. À partir de la fin mars, Fortnite applique une hausse effective du prix des V-Bucks, suivie début avril par une augmentation très marquée des Émissous de Fall Guys. Dans les deux cas, l’éditeur invoque des coûts d’exploitation en hausse et ajuste l’économie des achats intégrés.

Fortnite : même prix affiché, mais moins de V-Bucks

Sur Fortnite, Epic choisit une hausse “discrète” : les packs resteront au même tarif en euros, mais ils contiendront moins de V-Bucks. Exemple parlant : le pack à 8,99 € passera de 1 000 à 800 V-Bucks. La nouvelle grille – soit 0,99 euros pour 50 V-Bucks au lieu de 0,50 euros le même pack – sera effective à partir du 19 mars 2026.

Battle Pass et Club ajustés

Pour limiter le choc, Epic revoit aussi certains repères : le Passe de combat descend à 800 V-Bucks (au lieu de 1 000) et rapporte 800 V-Bucks une fois terminé, de quoi financer le suivant. En contrepartie, les V-Bucks des récompenses bonus disparaissent. Le Club Fortnite devient lui aussi moins généreux, avec 800 V-Bucks mensuels au lieu de 1 000.

Fall Guys : les Émissous coûtent deux fois plus chers

La hausse est encore plus frontale sur Fall Guys : le pack de 100 Émissous passera de 0,99 € à 1,99 € à compter du 8 avril 2026 ! Une augmentation nette qui renchérit immédiatement les achats cosmétiques et les passes liés au jeu.

Ces ajustements semblent indiquer qu’en l’état, les jeux gratuits même les plus populaires ont de plus en plus de peine à garder leur rentabilité, ce qui n’empêche pas la plupart des gros studios de chercher la martingale en investissant dans les GAAS.