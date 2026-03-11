Facebook, Messenger et WhatsApp ajoutent des outils IA anti-arnaques

Meta annonce une série de mesures pour protéger ses utilisateurs contre les arnaques en ligne sur Facebook, Messenger et WhatsApp, combinant de nouveaux outils de détection préventive, une intelligence artificielle avancée pour repérer les usurpations d’identité et un renforcement de la vérification des annonceurs. L’objectif affiché est d’agir avant que les utilisateurs ne tombent dans le piège et non plus seulement après le signalement.
Trois nouvelles fonctionnalités débarquent directement dans les applications de Meta. Sur WhatsApp, une alerte s’affiche désormais lorsque des signaux comportementaux indiquent qu’une demande de liaison d’appareil est potentiellement frauduleuse, une technique utilisée par des escrocs pour prendre le contrôle d’un compte WhatsApp en trompant l’utilisateur via un code ou un QR Code. Au niveau de Facebook, Meta teste des avertissements sur les demandes d’amis suspectes, notamment lorsque l’expéditeur a peu d’amis en commun ou indique une localisation géographique inhabituelle. Sur Messenger, le système de détection avancée des arnaques est étendu à de nouveaux pays ce mois-ci : lorsqu’une conversation présente des modèles d’escroquerie classiques, comme de fausses offres d’emploi, Meta avertit l’utilisateur et lui propose de soumettre les messages récents à une analyse par IA.
Au-delà de la prévention individuelle, Meta déploie des systèmes IA capables d’analyser simultanément du texte, des images et leur contexte pour détecter des schémas d’arnaque plus sophistiqués à grande échelle. Ces systèmes ciblent en particulier l’usurpation de célébrités et de marques, en analysant des signaux comme les faux sentiments de fans, les biographies trompeuses ou les associations frauduleuses avec des personnalités publiques. Un second volet vise les liens déceptifs qui redirigent vers des sites imitant des pages légitimes, permettant à Meta de protéger des milliers de marques contre l’usurpation de domaine.
Sur le front publicitaire, Meta s’engage à faire passer la part des revenus issus d’annonceurs vérifiés de 70 % actuellement à 90 % d’ici la fin 2026, en étendant les exigences de vérification aux catégories à risque élevé. L’année dernière, la plateforme a retiré plus de 159 millions de publicités frauduleuses, dont 92 % avant le moindre signalement d’un utilisateur.
Meta ne s’arrête pas aux outils logiciels. Le géant des réseaux sociaux a récemment participé à une opération internationale avec des agences de police mondiale, aboutissant à la désactivation de plus de 150 000 comptes liés à des réseaux de centres d’arnaques en Asie du Sud-Est. Ces réseaux orchestraient notamment de fausses arrestations numériques par vidéo, contraignant des victimes à payer des amendes fictives ou à transférer leurs avoirs.
Au total, Meta a supprimé 10,9 millions de comptes Facebook et Instagram associés à des centres d’arnaques criminels. En Inde, plus de 12,1 millions de contenus publicitaires ont été interdits en 2025 pour violation des politiques contre la fraude, dont 93 % retirés de manière proactive.
