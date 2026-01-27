Meta prépare des abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp

Meta s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la monétisation de ses plateformes sociales. Le groupe américain va tester dans les prochains mois des formules d’abonnement payantes sur Instagram, Facebook et WhatsApp, destinées à offrir des fonctionnalités exclusives, davantage d’outils créatifs et des capacités avancées en intelligence artificielle tout en conservant l’accès gratuit aux usages essentiels.

Des options premium axées sur la productivité et la créativité

Contrairement à une approche uniforme, Meta entend expérimenter plusieurs formules selon les applications, chacune proposant un bouquet de services distinct. Sur Instagram, par exemple, certaines fonctionnalités en cours d’évaluation permettraient de créer un nombre illimité de listes d’audience, d’identifier les abonnés qui ne suivent pas en retour, ou encore de consulter une Story sans être détecté par son auteur.

Sur Facebook et WhatsApp, les contours restent plus flous, mais Meta évoque un meilleur contrôle des interactions et du partage de contenus, ainsi qu’une expérience plus personnalisée.

L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie

Meta prévoit également d’intégrer plus largement Manus, un agent IA récemment acquis pour plusieurs milliards de dollars. L’outil sera à la fois embarqué dans les applications du groupe et proposé sous forme d’abonnement autonome aux entreprises. En parallèle, certaines fonctionnalités IA comme la génération de vidéos courtes via l’outil Vibes pourraient passer à un modèle freemium, avec un quota mensuel gratuit et des options étendues pour les abonnés.

Une nouvelle étape au-delà de Meta Verified

Ces abonnements ne remplaceront pas Meta Verified, l’offre actuelle pensée pour les créateurs et les entreprises avec badge officiel, assistance prioritaire et protections contre l’usurpation d’identité. Meta entendrait plutôt capitaliser sur cette expérience pour proposer des services premium adaptés à un public plus large.

Dans un contexte de saturation des abonnements numériques, le défi sera de convaincre les utilisateurs de payer pour des réseaux sociaux historiquement gratuits. Le succès de Snapchat+, qui revendique plusieurs millions d’abonnés, montre toutefois qu’un modèle hybride est possible. Meta affirme vouloir ajuster ses offres au fil des retours utilisateurs, un déploiement progressif étant attendu dans les mois à venir.