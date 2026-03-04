TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Speedtest et Downdetector vendus 1,2 milliard de dollars : Accenture rachète Ookla à Ziff Davis
Business Tech

Speedtest et Downdetector vendus 1,2 milliard de dollars : Accenture rachète Ookla à Ziff Davis

2 min.
4 Mar. 2026 • 18:40
0

C’est un changement majeur pour deux services incontournables du web. Ziff Davis a en effet annoncé la cession de sa division Connectivity, qui regroupe notamment Speedtest et Downdetector, au géant Accenture. Le montant de l’opération se monte à 1,2 milliard de dollars en numéraire (1 milliard d’euros).

Speedtest

Cette division était portée jusqu’ici par Ookla, société acquise par Ziff Davis en 2014 pour seulement 15 millions de dollars. Depuis, la popularité croissante des tests de débit, stimulée par le déploiement de la 5G et l’explosion des usages numériques pendant la pandémie, a dopé la rentabilité de l’activité. En 2025, la branche Connectivity aurait généré 231 millions de dollars de revenus.

Ziff Davis se recentre sur ses marques médias

IGN, Mashable et Everyday Health au cœur de la stratégie

Avec cette vente, Ziff Davis entend consolider son portefeuille de marques éditoriales, dont IGN, Mashable ou encore Everyday Health. Le groupe a récemment engagé plusieurs restructurations dans ses médias spécialisés, notamment dans le secteur du jeu vidéo, afin d’optimiser ses coûts et rationaliser ses équipes.

Ziff Davis Logo

Accenture mise sur l’intelligence réseau

Basé à Dublin, Accenture est un géant mondial du conseil en technologies. L’entreprise voit dans ce rachat une étape clé pour développer des services d’intelligence réseau de bout en bout, jugés essentiels à la transformation des infrastructures à l’ère de l’intelligence artificielle.

La finalisation de l’accord pourrait prendre plusieurs mois. D’ici là, Ziff Davis continuera d’exploiter Speedtest et Downdetector. Ce rachat illustre l’importance stratégique croissante des données de connectivité, devenues un levier central dans l’optimisation des réseaux et des services numériques à l’échelle mondiale.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 4 mars

4 Mar. 2026 • 19:44
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

pico-4-ultra

Pico précise les specs de son futur casque XR « Poject Swan » : micro-OLED 4000 ppp, puce surpuissante, Pico OS 6

4 Mar. 2026 • 19:39
0 Matériel

A quelques jours de la GDC 2026 (où tout sera présenté en détails), ByteDance/Pico lève le voile sur les...

Assassin Creed 2 Ezio

Ubisoft tease les futurs Assassin’s Creed avec plusieurs annonces

4 Mar. 2026 • 19:31
0 Jeux vidéo

Ubisoft redéfinit l’avenir de sa franchise avec Assassin’s Creed Invictus, une plateforme multijoueur inédite...

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Orange va vous indiquer les appels d’entreprises pour éviter le spam

4 Mar. 2026 • 18:11
0 Mobiles / Tablettes

Noyé sous le spam téléphonique, l’appel d’entreprise a progressivement perdu la confiance des utilisateurs de smartphones...

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

Sony arrêterait de porter ses jeux PlayStation sur PC

4 Mar. 2026 • 16:23
0 Jeux vidéo

Sony a décidé de renoncer à porter ses jeux solo de PlayStation 5 sur PC, mettant fin à six ans d’expérimentation...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le MacBook Neo est le produit Apple avec le plus de matériaux recyclés

Le MacBook Neo est le produit Apple avec le plus de matériaux recyclés

4 Mar. 2026 • 19:00

image de l'article L’Apple Studio Display XDR est compatible DICOM pour la radiologie diagnostique

L’Apple Studio Display XDR est compatible DICOM pour la radiologie diagnostique

4 Mar. 2026 • 17:43

image de l'article MacBook Neo : 8 Go de RAM, Touch ID en option et d’autres compromis

MacBook Neo : 8 Go de RAM, Touch ID en option et d’autres compromis

4 Mar. 2026 • 17:27

image de l'article Apple annonce le MacBook Neo, son Mac portable à 699 euros

Apple annonce le MacBook Neo, son Mac portable à 699 euros

4 Mar. 2026 • 15:22

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site