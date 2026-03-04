Speedtest et Downdetector vendus 1,2 milliard de dollars : Accenture rachète Ookla à Ziff Davis

C’est un changement majeur pour deux services incontournables du web. Ziff Davis a en effet annoncé la cession de sa division Connectivity, qui regroupe notamment Speedtest et Downdetector, au géant Accenture. Le montant de l’opération se monte à 1,2 milliard de dollars en numéraire (1 milliard d’euros).

Cette division était portée jusqu’ici par Ookla, société acquise par Ziff Davis en 2014 pour seulement 15 millions de dollars. Depuis, la popularité croissante des tests de débit, stimulée par le déploiement de la 5G et l’explosion des usages numériques pendant la pandémie, a dopé la rentabilité de l’activité. En 2025, la branche Connectivity aurait généré 231 millions de dollars de revenus.

Ziff Davis se recentre sur ses marques médias

IGN, Mashable et Everyday Health au cœur de la stratégie

Avec cette vente, Ziff Davis entend consolider son portefeuille de marques éditoriales, dont IGN, Mashable ou encore Everyday Health. Le groupe a récemment engagé plusieurs restructurations dans ses médias spécialisés, notamment dans le secteur du jeu vidéo, afin d’optimiser ses coûts et rationaliser ses équipes.

Accenture mise sur l’intelligence réseau

Basé à Dublin, Accenture est un géant mondial du conseil en technologies. L’entreprise voit dans ce rachat une étape clé pour développer des services d’intelligence réseau de bout en bout, jugés essentiels à la transformation des infrastructures à l’ère de l’intelligence artificielle.

La finalisation de l’accord pourrait prendre plusieurs mois. D’ici là, Ziff Davis continuera d’exploiter Speedtest et Downdetector. Ce rachat illustre l’importance stratégique croissante des données de connectivité, devenues un levier central dans l’optimisation des réseaux et des services numériques à l’échelle mondiale.