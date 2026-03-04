Google change Android : fin de la commission de 30 %, boutiques d’apps tierces et facturation libre

Google annonce une refonte majeure de son modèle économique sur Android, articulée autour de trois axes : liberté de facturation, programme d’accréditation pour les boutiques d’applications alternatives et réduction des commissions sur le Google Play Store. Le tout accompagné d’une résolution du procès avec Epic Games.
Jusqu’ici, le Play Store, à savoir la boutique d’applications Android de Google, imposait son système de paiement aux développeurs. Désormais, ceux-ci pourront intégrer leur propre système de facturation directement dans leur application ou rediriger les utilisateurs vers leur site Internet pour finaliser un achat. Cela permet de contourner la commission versée à Google.
Pour les magasins d’applications tiers, Google met en place un programme de boutiques enregistrées. Les magasins d’applications qui remplissent certains critères de qualité et de sécurité bénéficieront d’un processus d’installation simplifié pour les utilisateurs qui les téléchargent en dehors du Play Store. La participation reste optionnelle : les boutiques qui n’y adhèrent pas conservent exactement le même fonctionnement qu’aujourd’hui. Ce programme débutera hors des États-Unis, puis s’étendra au marché américain sous réserve d’approbation judiciaire.
Google découple pour la première fois les frais de facturation de service, ce qui change concrètement la donne pour les développeurs au niveau de la commission :
C’est donc la fin des 30 % de commission. Beaucoup de développeurs, que ce soit sur Android avec Google ou iOS avec Apple, ont critiqué ce taux jugé élevé.
Le calendrier de déploiement est progressif. Pour l’Espace économique européen (EEE), le Royaume-Uni et les États-Unis, ce sera avant le 30 juin 2026. Pour l’Australie, Google parle d’un lancement avant le 30 septembre 2026. Du côté de la Corée du Sud et du Japon, ce sera avant le 31 décembre 2026. Et pour le reste du monde, Google évoque une disponibilité avant le 30 septembre 2027.
Ces annonces s’accompagnent de la résolution de l’ensemble des litiges entre Google et Epic Games à l’échelle mondiale. Sameer Samat, président de l’écosystème Android, affirme que ces changements visent à « bâtir un écosystème Android plus solide, avec des développeurs plus prospères et des applications de meilleure qualité disponibles sur davantage de formats ».
