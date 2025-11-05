TENDANCES
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Android et Play Store : Google et Epic Games présentent un accord pour régler leur litige
Apps Mobiles et Tablettes

Android et Play Store : Google et Epic Games présentent un accord pour régler leur litige

5 Nov. 2025 • 20:17
0

Google et Epic Games ont soumis une proposition d’accord qui pourrait mettre fin à leur longue bataille juridique concernant les règles du Play Store. Si le juge James Donato l’approuve, ce règlement mettra en place des changements majeurs pour les développeurs et les utilisateurs d’Android, qualifiés de « solution complète » par Tim Sweeney, le patron d’Epic Games.

Google Play Store

Une nouvelle structure de frais plus avantageuse pour les développeurs

La proposition de Google, relayée par Reuters, s’attaque directement à la question des commissions. Les frais de service du Play Store pour les nouvelles installations seront fixés à 9 % pour les achats généraux comme les abonnements et à 20 % pour ceux procurant un avantage significatif en jeu. De plus, les frais liés au système de facturation du Google Play Store chuteront drastiquement à seulement 5 %, alors qu’ils étaient de 15 % sur le premier million de dollars de revenus annuels.

En parallèle, les développeurs auront désormais la possibilité d’afficher des options de paiement alternatives directement dans leurs applications, à côté de celle de Google. Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, a confirmé avoir déposé un « ensemble de changements proposés pour Android et le Google Play » qui seront discutés le 6 novembre avec le juge.

Une installation simplifiée pour les magasins d’applications tiers

L’autre volet majeur de l’accord concerne l’ouverture d’Android à la concurrence. À partir d’Android 17, les utilisateurs pourront installer un magasin d’applications tiers depuis un site Web en cliquant sur un seul bouton d’installation. Ce dernier utilisera un langage neutre et accordera directement au magasin l’autorisation d’installer des applications. Cette mesure fondamentale, qui contraste avec « le modèle d’Apple qui bloque tous les magasins concurrents » selon Tim Sweeney, est garantie au moins jusqu’au 30 juin 2032.

Cet accord vient consolider d’autres changements déjà effectifs depuis la semaine dernière, comme l’interdiction pour Google de signer des contrats d’exclusivité ou de pré-installation pour le Play Store. S’il est validé, ce règlement mettra un terme définitif à une saga judiciaire entamée en 2020.

