Internet

La Fédération française de football (FFF) a été piratée avec un vol de données

27 Nov. 2025 • 21:00
0

La Fédération française de football (FFF) annonce avoir fait l’objet d’un piratage, ce qui a entraîné le vol de données visant le logiciel utilisé par les clubs pour gérer leurs licenciés.

Federation Française de Football FFF Logo

Un piratage qui a visé la FFF

La FFF explique que les pirates ont pu compromettre un compte de la fédération, ce qui leur a donné des accès spéciaux. Il s’agit bien évidemment d’un accès non autorisé. La FFF assure avoir pris les dispositions nécessaires à la sécurisation du logiciel et des données. Cela implique notamment de désactiver le compte en cause et de réinitialiser tous les mots de passe des comptes utilisateurs.

Voici la liste des données qui ont été piratées :

  • Nom
  • Prénom
  • Genre
  • Date et lieu de naissance
  • Nationalité
  • Adresse postale
  • Adresse e-mail
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de licencié

« La FFF a à cœur de protéger toutes les données qui lui sont confiées et n’a de cesse de renforcer et d’adapter ses mesures de sécurité, afin de faire face, comme de très nombreux acteurs, à la multiplicité et aux nouvelles formes de cyberattaques », affirme la fédération de football. Une plainte a été déposée et les autorités compétentes ont été informées (ANSSI, CNIL) de cette cyberattaque.

Et comme c’est le cas lors de chaque gros piratage d’entreprise, la FFF invite tout le monde à faire attention aux potentielles futures tentatives de phishing. Des personnes malveillantes peuvent se faire passer pour telle ou telle entreprise puis collecter encore plus de données en essayant de vous piéger.

Il est bon de préciser que la FFF avait déjà fait l’objet d’un piratage en début d’année. Là aussi, les hackers ont pu collecter beaucoup de données.

