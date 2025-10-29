France Travail a encore été piraté avec un vol de données

France Travail a subi une nouvelle cyberattaque, confirmant le vol de données personnelles. Alors que l’organisme enquête encore sur l’ampleur de la fuite, le groupe de hackers Stormous a déjà revendiqué le vol des informations de plus de 30 000 demandeurs d’emploi. La méthode utilisée cible directement les ordinateurs personnels des utilisateurs.

Nouvelle cyberattaque qui vise France Travail

Selon les premières informations communiquées par France Travail, l’attaque ne proviendrait pas d’une faille directe de ses serveurs. Elle serait plutôt la conséquence de logiciels malveillants de type infostealer, ou voleurs d’informations, installés sur les ordinateurs personnels des demandeurs d’emploi. Ces programmes espions sont conçus pour dérober discrètement des données sensibles. Les équipes internes de l’organisme poursuivent leurs investigations pour analyser précisément le déroulement de cette attaque, comme l’a indiqué le groupe auprès de Franceinfo.

Sur le dark web, le groupe Stormous a revendiqué le vol des données de plus de 30 000 personnes inscrites, une information relayée par des plateformes spécialisées. Cependant, France Travail se montre plus prudent, indiquant ne pas être « en mesure de confirmer le volume des demandeurs d’emploi concernés ni de confirmer la nature des données » piratées. L’organisme a simplement reconnu que, selon ses « premières investigations, des données ont, en effet, été extraites ».

Cette attaque s’inscrit dans une série de cyberattaques visant régulièrement l’institution, dont une particulièrement grave en mars 2024 qui avait exposé les données de 340 000 personnes.