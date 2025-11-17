TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Pajemploi (Urssaf) piraté avec le vol de données de 1,2 million de Français
Internet

Pajemploi (Urssaf) piraté avec le vol de données de 1,2 million de Français

17 Nov. 2025 • 17:35
0

L’Urssaf a confirmé une fuite de données massive concernant son service Pajemploi, utilisé pour la rémunération des assistants maternels. Survenue le 14 novembre, cette cyberattaque a exposé les informations personnelles de 1,2 million de salariés, soulevant de vives inquiétudes quant aux risques d’escroquerie.

Ursaaf Logo

Des données personnelles sensibles de Français dans la nature

Cet incident est particulièrement préoccupant en raison de la nature des informations qui ont été dérobées. Les données extraites incluent l’identité complète des salariés (nom, prénom, date et lieu de naissance), leur adresse postale ainsi que leur numéro de Sécurité sociale. Le nom de leur établissement bancaire et leurs identifiants professionnels (numéro Pajemploi, numéro d’agrément) sont également concernés.

L’Urssaf a toutefois tenu à préciser que les données les plus critiques pour des transactions financières directes n’ont pas été compromises. Les numéros de compte bancaire, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les mots de passe de connexion ne font pas partie des informations volées.

Malgré l’ampleur de la fuite, l’organisme assure que cet acte n’a aucune incidence sur le bon fonctionnement de Pajemploi et « ne remet pas en cause le traitement des déclarations et le paiement des salaires ». Une plainte pénale va être déposée auprès du procureur de la République et les autorités compétentes, la CNIL et l’Anssi, ont été notifiées.

L’Urssaf a présenté ses excuses et appelle désormais toutes les personnes concernées à une vigilance renforcée. La possession de ces données personnelles par des acteurs malveillants accroît considérablement le risque de campagnes de phishing très ciblées et crédibles, que ce soit par e-mail, SMS ou appels frauduleux.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

France Travail Logo Internet

France Travail a encore été piraté avec un vol de données

France Travail Logo Internet

France Travail de nouveau piraté : vol des données de demandeurs d’emploi

Auchan Logo Internet

Auchan est une nouvelle fois piraté avec le vol de données clients

Mango Boutique Logo Internet

Mango piraté : les données de clients français ont été volées

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Partner Preview

Xbox Partner Preview annoncé pour cette semaine avec plusieurs jeux

17 Nov. 2025 • 17:55
0 Jeux vidéo

Microsoft donne rendez-vous le 20 novembre à 19 heures pour un nouveau Xbox Partner Preview. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 novembre

17 Nov. 2025 • 17:55
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

The Legend of Zelda Film Benjamin Evan Ainsworth Bo Bragason Link

The Legend of Zelda : Nintendo publie les premières images officielles du film

17 Nov. 2025 • 16:15
0 Geekeries

Après les fuites sur le tournage (et les premières photos « volées »), Nintendo a dévoilé les...

Decatlon combinaison spatiale 1

Après les articles de sport, Décathlon va tester une combinaison spatiale !

17 Nov. 2025 • 15:25
0 Science

Décathlon, la célèbre enseigne de sport française, se lance un nouveau défi : un de ses prototypes de combinaison...

Clavier Touches Hack Lignes de Code

Des milliers de soignants ont été privés d’un logiciel après une cyberattaque

17 Nov. 2025 • 14:10
0 Internet

Une cyberattaque visant l’éditeur de logiciels médicaux Weda a paralysé des milliers de professionnels de santé en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple travaille sur des coques interactives pour iPhone

Apple travaille sur des coques interactives pour iPhone

17 Nov. 2025 • 17:00

image de l'article Après la France, l’app Apple Sports débarque dans d’autres pays européens

Après la France, l’app Apple Sports débarque dans d’autres pays européens

17 Nov. 2025 • 16:12

image de l'article L’Apple Watch avec un nouveau design attendrait 2028

L’Apple Watch avec un nouveau design attendrait 2028

17 Nov. 2025 • 15:42

image de l'article Bien que cher, l’iPhone Pocket est déjà (presque) en rupture de stock

Bien que cher, l’iPhone Pocket est déjà (presque) en rupture de stock

17 Nov. 2025 • 15:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site