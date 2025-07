France Travail de nouveau piraté : vol des données de demandeurs d’emploi

France Travail, à savoir ex-Pole emploi, a une nouvelle fois fait l’objet d’un piratage avec le vol des données des demandeurs d’emploi. L’organisme a prévenu de la cyberattaque avec un e-mail.

Dans son e-mail, France Travail indique que le piratage a eu lieu le 13 juillet :

Nous avons découvert que des personnes non autorisées ont accédé à vos données personnelles. Nous avons pris des mesures pour contenir cette violation de données et empêcher tout autre accès non autorisé. Le portail emploi a immédiatement été fermé. Des analyses sont en cours pour déterminer l’origine et l’impact de cette cyberattaque.