France Travail piraté : 3 personnes ont été interpellées à la suite de la cyberattaque

Le parquet de Paris annonce avoir interpellé trois personnes accusées d’être en lien avec la cyberattaque d’ampleur qui a touché France Travail. Les données de 43 millions de Français ont fuité il y a quelques jours.

Le parquet requiert le placement en détention provisoire de ces trois personnes, nées en novembre 2001 dans l’Yonne, en septembre 2000 et septembre 2002 dans l’Ardèche. « Des premiers éléments identifiés par France Travail, il est ressorti qu’entre les 6 février et 5 mars des comptes d’agent Cap Emploi, habilités à accéder aux ressources présentes sur le système d’information de France Travail, avaient été utilisés pour procéder au téléchargement de données de la base des demandeurs d’emploi évaluée à 43 millions de données à caractère personnel », indique la procureure de Paris Laure Beccuau dans son communiqué relayé par Le Parisien. « Les investigations techniques et téléphoniques ont permis d’identifier trois suspects. Les perquisitions diligentées à leur domicile et sur leur matériel informatique ont confirmé pour certains d’entre eux une activité d’escroquerie en recourant à la technique du phishing », poursuit-elle.

Ce n’est pas la fin de l’enquête. Les investigations ont désormais pour objectif « de rechercher d’éventuels autres acteurs et d’évaluer la part de responsabilité de chacun ».

Pour rappel, les hackers ont pu obtenir les noms et prénoms, numéros de sécurité sociale, dates de naissance, identifiants France Travail, adresses e-mail et postales, et numéros de téléphone. Les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cet acte de cybermalveillance. L’attaque a eu lieu entre le 6 février et le 5 mars, et a été détectée la semaine dernière par France Travail.