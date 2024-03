France Travail piraté : les données de 43 millions de personnes sont visées par une cyberattaque

France Travail annonce avoir subi une cyberattaque importante, à tel point que les données de 43 millions de Français ont été exposées aux hackers. L’organisme, qui avait pour nom Pôle emploi auparavant, ajoute que Cap emploi est également concerné par le piratage.

Importante cyberattaque visant France Emploi et 43 millions de Français

« Suite à une cyberattaque dont France Travail et Cap emploi ont été victimes, des informations personnelles concernant les demandeurs d’emploi actuellement inscrits à France Travail, les personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années ainsi que les personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr sont susceptibles d’être divulguées et d’être exploitées de manière illégale », indique l’organisme.

Les hackers ont pu obtenir les données suivantes : noms et prénoms, numéros de sécurité sociale, dates de naissance, identifiants France Travail, adresses e-mail et postales, et numéros de téléphone. Les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cet acte de cybermalveillance.

La cyberattaque a débuté par une usurpation d’identité de conseillers Cap emploi, à la suite de quoi France Travail a remarqué des requêtes suspectes. L’attaque a eu lieu entre le 6 février et le 5 mars, et a été détectée cette semaine par France Travail. L’opérateur déclare avoir déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Paris et confiée à la Brigade de Lutte Contre la Cybercriminalité de la Direction de la Police Judiciaire de Paris qui a mis en place un système de plainte simplifiée pour les personnes concernées. C’est accessible depuis cette adresse.

Naturellement, une collecte d’autant de données pourrait se traduire à l’avenir par de nombreuses usurpations d’identité des Français. Il faudra donc faire très attention.