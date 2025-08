Reddit veut devenir un moteur de recherche de référence

Reddit intensifie ses efforts pour devenir un moteur de recherche de référence, comme l’a annoncé son dirigeant Steve Huffman dans une note aux investisseurs.

Une priorité sur la recherche native

Reddit capitalise sur la valeur de ses données générées par ses utilisateurs, déjà convoitées par des géants comme OpenAI et Google via des accords de partage. Cependant, l’entreprise investit également dans l’amélioration de ses propres capacités de recherche. « Nous concentrons nos ressources sur les domaines qui répondent à nos besoins les plus urgents, notamment faire de Reddit un moteur de recherche incontournable », a déclaré Steve Huffman. Avec 416,4 millions d’utilisateurs actifs uniques par semaine, dont 70 millions utilisent la recherche native chaque semaine, Reddit voit un potentiel énorme. Reddit Answers, son outil de recherche basé sur intelligence artificielle lancé en décembre 2024, a bondi de 1 million à 6 millions d’utilisateurs hebdomadaires en 2025, reflétant une adoption rapide.

Pour renforcer sa recherche, Reddit prévoit d’élargir Reddit Answers à l’échelle mondiale, de l’intégrer plus profondément dans l’expérience de recherche principale et d’en faire une fonctionnalité centrale de la plateforme. Cette stratégie vise à convertir les centaines de millions de visiteurs hebdomadaires, en quête de conseils, en utilisateurs actifs de la recherche native. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où Google, principal pourvoyeur de trafic (jusqu’à 50 % du trafic quotidien de Reddit), intègre de plus en plus de réponses par IA, réduisant les redirections vers des sites comme Reddit.

Une réponse aux évolutions du Web

L’habitude d’ajouter « Reddit » aux recherches Google pour trouver des réponses humaines a boosté le trafic de la plateforme, mais cette dépendance expose la plateforme aux changements d’algorithmes de Google. En développant une recherche interne robuste, Reddit cherche à réduire cette vulnérabilité tout en capitalisant sur ses 20 ans d’existence et son rôle de « plateforme communautaire pour la connexion humaine ».

En parallèle, des partenariats avec Google (60 millions de dollars par an) et OpenAI renforcent ses ambitions dans l’IA, mais Reddit veut contrôler son destin en devenant une destination directe pour les réponses fiables, tirées de ses communautés.