Google annonce un accord avec Reddit pour les données et l’IA

Google annonce avoir noué un nouveau partenariat avec Reddit en ce qui concerne l’usage des données de la plateforme en ligne et l’intelligence artificielle. Le moteur de recherche va notamment pouvoir utiliser l’API Reddit Data.

Un accord entre Google et Reddit

L’accès à l’API permet « un accès efficace et structuré à des informations plus fraîches, ainsi que des signaux améliorés qui nous aideront à mieux comprendre le contenu Reddit », comme les messages publics et les commentaires, dit Google.

Outre l’utilisation de ces données pour former plus efficacement de grands modèles de langage (LLM), Google développe des moyens pour faciliter l’accès aux informations de Reddit dans ses produits. Cela implique d’aller au-delà de la recherche, qui affiche déjà les résultats de Reddit de manière proéminente. À l’avenir, nous aurons « des affichages d’informations de Reddit plus orientés vers le contenu », un autre objectif étant de « faciliter la participation aux communautés et aux conversations de Reddit ».

L’information d’un partenariat étendu entre Google et Reddit avait été dévoilée auparavant par Reuters. L’accord devrait rapporter environ 60 millions de dollars par an à Reddit. Google n’a toutefois pas confirmé (ou infirmé) l’information dans son annonce. Le groupe n’évoque aucun montant.

« Nous sommes impatients de voir ce que nous réserve ce partenariat et de faire en sorte que les gens puissent accéder plus facilement au contenu particulièrement utile de Reddit et en tirer profit, que ce soit dans leur produit ou dans le nôtre », conclut Google.