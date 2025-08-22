TENDANCES
Internet

ChatGPT : OpenAI tease GPT-6 et parle d’une sortie « rapide »

22 Août. 2025 • 15:06
Seulement quelques semaines après le lancement de GPT-5, OpenAI fait déjà miroiter son prochain modèle, à savoir GPT-6. Malgré un démarrage quelque peu chaotique pour GPT-5, l’entreprise maintient son rythme pour le prochain modèle.

OpenAI Logo ChatGPT

Sam Altman, patron d’OpenAI, a dévoilé plusieurs détails sur GPT-6, confirmant que le développement est déjà en cours. Selon CNBC, le lancement interviendra plus rapidement que l’attente entre GPT-4 et GPT-5. Naturellement, Sam Altman a également évoqué des fonctionnalités prometteuses qui rendront GPT-6 supérieur à ses prédécesseurs.

Une personnalisation renforcée grâce à la mémoire

Le nouveau modèle fonctionnera de manière plus personnelle en s’adaptant aux utilisateurs. Cette évolution s’appuiera sur une version améliorée de la fonction Mémoire, capable de retenir les préférences spécifiques d’une personne pour mieux répondre à ses besoins. « Les gens veulent de la mémoire », a déclaré Sam Altman. « Les gens veulent des fonctionnalités produit qui nous obligent à pouvoir les comprendre ».

La version actuelle de cette fonction Mémoire dans ChatGPT, mise à jour en avril, référence déjà toutes les conversations passées d’un utilisateur pour mieux informer les réponses futures. Bien que le dirigeant d’OpenAI considère cette mise à jour de la mémoire comme son lancement préféré de l’année, il exprime des préoccupations concernant la confidentialité car la mémoire temporaire n’est pas chiffrée. Il suggère qu’un chiffrement futur pourrait être envisageable.

Au-delà de la personnalisation, il révèle que les futures versions de ChatGPT devront se conformer à un récent décret de l’administration Trump qui interdit « l’IA woke », décrit par l’ordonnance comme des modèles construits avec « des biais idéologiques ou des agendas sociaux ». Il partage également que l’entreprise collabore avec des psychologues pour développer de futures expériences utilisateur.

Un calendrier accéléré par rapport aux versions précédentes

Bien qu’aucun calendrier précis n’ait été communiqué, Sam Altman précise que l’écart entre GPT-5 et GPT-6 sera plus court que celui qui a suivi GPT-4. Cette indication donne un aperçu approximatif du moment de lancement si l’on examine la chronologie précédente.

Lorsque ChatGPT est devenu populaire en novembre 2022, il fonctionnait sur GPT-3.5. Peu après, OpenAI a publié GPT-4 en mars 2023. L’entreprise a lancé GPT-4o, une mise à jour significative qui a amélioré ses capacités de manière générale et a notamment introduit la multimodalité, un an plus tard. Mais GPT-5 n’est sorti qu’en août 2025. Cela porte le délai entre GPT-4 et GPT-5 à plus de deux ans, garantissant que GPT-6 arrivera plus tôt que cela.

