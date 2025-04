ChatGPT améliore sa fonction de mémoire pour personnaliser les échanges

OpenAI a commencé à déployer une nouveauté en ce qui concerne la fonction de mémoire dans ChatGPT, conçue pour rendre les échanges plus personnalisés. Cette option, baptisée « Mémoires enregistrées comme référence », permet au chatbot de tenir compte des discussions passées afin d’adapter ses réponses.

Avec cette mise à jour, ChatGPT peut intégrer davantage de contexte dans les conversations, que ce soit en texte, en voix ou via l’analyse d’images. L’objectif affiché par OpenAI : offrir des échanges plus fluides, sans que les utilisateurs aient à répéter des informations déjà communiquées.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY

