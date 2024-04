ChatGPT ajoute Memory, une mémoire pour mieux vous connaître

OpenAI met en place une nouveauté sur ChatGPT qui a pour nom Memory et qui vient faire office de mémoire pour mieux connaître chaque utilisateur. Cela peut jouer sur de futures réponses.

L’idée derrière Memory est que chaque utilisateur partage lui-même certaines informations avec le chatbot. Dans son exemple, OpenAI montre une personne qui indique avoir un chien qui a pour nom Ellie et qui est un golden retriever, ainsi qu’un chat s’appelant Teddy et qui est de la race maine coon. L’intelligence artificielle va alors prendre en compte cette information et la garder en mémoire.

Plus tard, l’utilisateur demande à ChatGPT de générer une photo de ses animaux de compagnie en train de faire du surf. L’IA se souvient que cette personne a un chien de type golden retriever et un chat de type maine coon, et propose donc la bonne image. Il n’a pas été nécessaire de préciser les races des animaux pour avoir le rendu précis.

Memory is now available to all ChatGPT Plus users. Using Memory is easy: just start a new chat and tell ChatGPT anything you’d like it to remember.

Memory can be turned on or off in settings and is not currently available in Europe or Korea. Team, Enterprise, and GPTs to come. pic.twitter.com/mlt9vyYeMK

— OpenAI (@OpenAI) April 29, 2024