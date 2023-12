ChatGPT Plus : OpenAI propose de nouveau l’abonnement

OpenAI fait savoir qu’il est de nouveau possible de s’abonner à ChatGPT Plus, qui se veut l’offre avancée de son chatbot avec des données à jour et davantage de fonctionnalités.

Le retour de ChatGPT Plus

Le mois dernier, Sam Altman, le patron d’OpenAI, avait annoncé suspendre les inscriptions jusqu’à nouvel ordre. « Nous faisons une pause dans les inscriptions à ChatGPT Plus pour le moment », avait-il écrit. « L’afflux d’utilisateurs après le DevDay a dépassé notre capacité et nous voulons nous assurer que tout le monde a une bonne expérience », avait-il précisé. Rien ne changeait pour les utilisateurs déjà inscrits, la pause concernait uniquement les nouveaux utilisateurs.

Cette semaine, Sam Altman annonce que les inscriptions sont de nouveau disponibles. « Nous avons réactivé les abonnements à ChatGPT Plus. Merci pour votre patience pendant que nous trouvons plus de cartes graphiques », dit-il dans un message publié sur X/Twitter.

ChatGPT a récemment été l’occasion d’avoir quelques nouveautés. Il y a notamment eu GPT-4 Turbo pour toujours plus d’efficacité dans les réponses, le support de DALL-E pour générer des images, la possibilité de créer son propre GPT, une boutique pour télécharger des GPT tiers, et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Concernant ChatGPT Plus, le prix est de 20$/mois. C’est disponible en se rendant sur ChatGPT, en se connectant avec son compte et en cliquant sur « Upgrade plan ».