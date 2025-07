Malgré l’embargo, Nvidia aurait vendu pour 1 milliard de dollars de puces d’IA à la Chine

Une enquête du Financial Times révèle que NVIDIA a vendu pour 1 milliard de dollars de puces d’IA en Chine, et ce de façon clandestine, durant les trois mois qui ont suivi le durcissement des restrictions américaines à l’exportation imposées par l’administration Trump. Des contrats de vente, des documents internes et des témoignages directs publiés par le quotidien britannique décrivent un marché noir florissant autour des semi-conducteurs américains, notamment les très convoitées puces B200 utilisées par les géants technologiques pour entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle. Malgré l’interdiction officielle de vente à la Chine, ces composants continuent d’alimenter un écosystème parallèle impliquant des opérateurs de centres de données tiers, des intermédiaires et des serveurs prêts à l’emploi qui seraient eux aussi importés illégalement.

Sans surprise, NVIDIA a démenti toute preuve de détournement de ses produits, rappelant que ses services de maintenance ne sont accessibles qu’aux centres de données certifiés. Mais les preuves visuelles recueillies par le Financial Times, incluant des photos de racks estampillés Supermicro ou ASUS sur les réseaux sociaux chinois, semblent bel et bien confirmer l’ampleur du phénomène, même si les marques citées nient évidemment toute implication. L’enquête souligne également que certains pays d’Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande ou la Malaisie, serviraient d’étapes logistiques pour contourner les contrôles américains. Face à cette fuite technologique d’ampleur, Washington envisagerait d’élargir ses restrictions.