Pour le PDG de Nvidia, les restrictions américaines pour l’exportation de puces IA vers la Chine ont été un échec

Au salon Computex de Taïwan, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a livré un verdict sans appel sur les restrictions américaines à l’exportation de puces d’intelligence artificielle vers la Chine. Selon lui, ces mesures n’ont pas atteint leur objectif. Au contraire, elles auraient stimulé le développement de technologies locales par les entreprises chinoises, comme DeepSeek.

« Les entreprises locales sont très talentueuses et déterminées, et le contrôle des exportations leur a donné l’état d’esprit, l’énergie et le soutien du gouvernement pour accélérer leur développement », a-t-il déclaré à la presse. Pour Jensen Huang, ces restrictions se soldent par un échec clair : « Dans l’ensemble, le contrôle des exportations a été un échec ».

Une politique américaine en perte de vitesse

Sous l’administration de Joe Biden, les États-Unis ont imposé des interdictions et des limitations sur l’exportation de semi-conducteurs avancés vers la Chine. Ces mesures visaient principalement les puces destinées à l’intelligence artificielle de pointe et aux superordinateurs. Cependant, l’arrivée de Donald Trump à la présidence a marqué un tournant. La semaine dernière, son administration a annulé de nouvelles restrictions prévues pour entrer en vigueur le 15 mai. Annoncées en janvier par le gouvernement Biden, ces règles devaient renforcer les contrôles instaurés en 2022 et 2023. À la place, le ministère américain du Commerce a opté pour des recommandations. Celles-ci mettent en garde contre les risques liés à l’utilisation de puces américaines pour développer des modèles d’IA chinois.

Face à cette situation, la Chine n’a pas tardé à réagir. Aujourd’hui, le pays asiatique a promis des « mesures fermes » et a dénoncé ce qu’il qualifie d’« intimidation » de la part des États-Unis. Pendant ce temps, les entreprises chinoises continuent de renforcer leurs capacités technologiques. Les restrictions américaines, loin de freiner leur progression, semblent avoir agi comme un catalyseur. En s’appuyant sur le soutien gouvernemental et leur propre expertise, ces acteurs locaux réduisent leur dépendance aux technologies étrangères.

En somme, les déclarations de Jensen Huang soulignent les limites d’une stratégie de contrôle des exportations. Alors que la compétition technologique s’intensifie, la Chine accélère ses efforts pour s’imposer comme un leader dans le domaine des semi-conducteurs et de l’IA.