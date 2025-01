ByteDance (TikTok) contourne les sanctions américaines pour se fournir en puces d’IA de Nvidia

ByteDance, la maison mère de TikTok, prévoit d’investir 7 milliards de dollars dans l’achat de puces Nvidia en 2025, ce qui en ferait l’un des plus grands détenteurs de puces d’IA dans le monde. Cet achat massif s’est produit malgré les restrictions américaines visant à empêcher les entreprises chinoises d’acquérir les technologies de pointe de sociétés US. ByteDance exploiterait en fait une faille en stockant les puces dans des centres de données situés en dehors de la Chine, notamment en Asie du Sud-Est, ce qui lui permettrait de respecter « techniquement » les restrictions. Ces puces seraient essentielles pour les opérations d’IA de ByteDance, y compris pour son chatbot populaire, Doubao, qui compte pas moins de 51 millions d’utilisateurs actifs en Chine.

Pour rappel, les États-Unis ont imposé en 2022 des contrôles à l’exportation sur les puces d’IA avancées vers la Chine, renforçant même ces restrictions au fil du temps. ByteDance affirme respecter ces réglementations et déclare ne pas avoir acheté de puces H100 pour ses centres de données à l’étranger depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles commerciales. Le coup de Jarnac de ByteDance pourrait ne pas être du goût de la Cour Suprême américaine, cette dernière devant déjà trancher concernant une possible interdiction de TikTok sur le sol US. Le forcing de Donald Trump en faveur de TikTok sera t-il suffisant pour inverser le cours des évènements ?