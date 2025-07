La FCC veut interdire la technologie chinoise dans les câbles sous-marins reliant les États-Unis à d’autres pays

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis prévoit de voter le 7 août prochain une nouvelle série de règles visant à interdire l’utilisation de technologies chinoises dans les câbles sous-marins reliant les États-Unis à d’autres pays. Cette décision s’appliquerait aux entreprises déjà inscrites sur la liste noire de la FCC pour des raisons de sécurité nationale, et ciblerait donc des sociétés comme Huawei ou ZTE. En plus de bannir certains équipements, les nouvelles règles permettraient également d’empêcher les entreprises chinoises d’obtenir des licences pour construire ou exploiter ces câbles cruciaux pour l’infrastructure mondiale d’Internet mais aussi particulièrement vulnérables à l’espionnage.

L’ initiative de la FCC s’inscrit dans la continuité des politiques de l’ère Trump, qui lors de son premier mandat avait déjà interdit l’utilisation d’équipements chinois dans les réseaux mobiles américains. Réduite à trois membres (sur cinq initialement) et dirigée par le républicain raidcal Brendan Carr, la FCC adopte désormais une posture encore plus agressive… au point de flirter avec des atteintes au Premier Amendement selon plusieurs analystes. Carr a aussi menacé des entreprises en raison de leurs politiques en matière de diversité et a promis de bloquer les fusions de sociétés favorables aux valeurs inclusives .