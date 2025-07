Le quinzième Doctor Who poursuivra ses aventures… dans les Comics

Alors que la BBC réfléchit toujours à l’avenir de Doctor Who après la très mitigée dernière saison, les comics prennent le relais avec de nouvelles aventures du Quinzième Docteur. La prochaine mini-série Prison Paradox, écrite par Dan Watters et illustrée par Sami Kivelä, mettra en scène le Docteur et sa compagne Belinda Chandra dans une mission d’infiltration d’une prison extraterrestre remplie de monstres et de méchants venus de tout l’univers. L’éditeur Jonathan Wilkins décrit cette mini-série comme « Une aventure incroyable avec quelques visages familiers et de nouveaux personnages passionnants faisant leurs débuts dans le Whoniverse ».

L’intrigue se situerait entre la disparition de la Terre — effacée de la réalité par la Rani dans le final de la saison — et sa restauration ultérieure. Cette chronologie permet aux fans de profiter davantage du duo Fifteen et Bel, souvent jugé sous-exploité à l’écran, notamment Ncuti Gatwa qui a eu peu de temps à l’écran comparé à ses prédécesseurs. En attendant le retour de la série, les comics comme Prison Paradox offrent une occasion bienvenue de prolonger leurs aventures. La mini-série de quatre numéros débutera plus tard cette année.